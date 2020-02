Op sociale media doet het nieuws de ronde dat twee mannen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), met ernstige longontsteking zijn opgenomen op de afdeling Intensive Care Unit (ICU). Volgens het bericht zou het gaan om een besmetting met het nieuwe coronavirus. De directie van het AZP heeft een bericht doen uitgaan naar het personeel om onrust te voorkomen. De directie stelt dat een van de patiënten positief is getest voor een van de klassieke coronavirussen. Het AZP vermeldt dat dit niet hetzelfde virus is als het nieuwe coronavirus (2019-nCoV). De tweede patiënt was besmet met het Influenza B-virus, hij is inmiddels overleden. Dit virus kan ook ernstige longontstekingen veroorzaken. Geen van beide patiënten zijn van Chinese afkomst. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat tot op heden, er geen officiële meldingen van besmettingen zijn in ons land. Het ministerie roept de bevolking op om te allen tijde alert te blijven en de nodige maatregelen te treffen. Volksgezondheid is het niet ontgaan dat er via sociale media valse berichten verspreid worden over het coronavirus. Het ministerie drukt de samenleving op het hart om alleen te vertrouwen op de officiële berichten.