Dit betekent in het Nederlands zoveel als ‘het kwaad in zijn oorsprong aantasten’. Als we kijken naar de jongste ontwikkelingen op de Centrale Bank van Suriname, die geleid hebben tot het ontslag van governor Robert van Trikt en het daaropvolgende sneeuwbaleffect, dat een grof schandaal heeft onthuld, dat nog zeker een lang staartje kan krijgen en de maatregelen die getroffen worden om ieders rechtsgevoel in deze kwestie te bevredigen, kan nu reeds gesteld worden, dat er sprake is van een totaal verkeerde aanpak. Een aanpak die riekt naar gemeenheid, klassenjustitie en het criminaliseren van een enkeling en het schotvrij en of straffeloos houden van medebetrokkenen bij een zeer ernstig strafbaar feit. Zoals bekend, is er tegen ex-governor Van Trikt van de Centrale Bank van Suriname vanwege de Centrale Bank van Suriname, een strafklacht ingediend. Van Trikt wordt onder meer verweten frauduleuze handelingen te hebben gepleegd bij de aanschaf van twee dure voertuigen, voorts zou hij op eigen houtje onroerend goed aan de Henck Arromstraat hebben gekocht voor de Centrale Bank. Dit allemaal zonder dat andere autoriteiten binnen de Bank en het ministerie van Financiën, daar kennis van zouden hebben gehad. Ondertussen is ook onthuld dat onder zijn regiem op de Centrale Bank, er zwaar is gegraaid in de kasreserves van de commerciële banken, die in mei van het vorige jaar onder zware druk van Van Trikt, onder het beheer van de moederbank werden ondergebracht. Naar verluidt is er uit de geplaatste kasreserves van de commerciële banken bij de Centrale Bank, 100 miljoen dollar aan kasreserves, 100 miljoen dollar termijndeposito’s en een bedrag van 42 miljoen dollar swaps en vrije deviezen, verdwenen en in handen van de overheid beland, die het geld al zou hebben besteed. Deze diefstal die vanuit de Centrale Bank heeft plaatsgevonden onder Van Trikt, werd aan het begin van dit jaar aan het licht gebracht door de Surinaamse Bankiers Vereniging en bracht de Centrale Bank van Suriname en de regering in grote verlegenheid. Aan de kasreserves die aan het volk van Suriname toebehoren en zeker niet door de regering zouden mogen worden aangewend, is zwaar getornd en dat allemaal onder de inmiddels ontslagen governor Van Trikt. De regering heeft inmiddels bij monde van vicepresident Ashwin Adhin ruiterlijk toegegeven, dat de gelden zijn besteed aan basisgoederen en andere uitgaven van de overheid. De overheid heeft hiermede toegegeven, dat ze het geld eigenlijk gewoon heeft verduisterd om haar tekorten op te vangen. Een grover schandaal kennen we in de Surinaamse geschiedenis niet. Maar er ligt een strafklacht tegen Van Trikt voor de twee dure auto’s, de aankoop van vastgoed en ook de overmaking van een miljoenenbedrag in vreemde valuta aan een Belgische consultant waar minister Hoefdraad van Financiën volgens zijn zeggen, nooit kennis van heeft gedragen. Alle beschuldigende vingers wijzen nu naar Van Trikt en hij moet voor al hetgeen fout is gegaan in zijn aanstelling als governor van nog geen jaar, boeten. Binnen de regering van Bouterse weet men zogenaamd van niets en heeft Van Trikt met de gelden van de overheid gestoeid en dat kon allemaal ongestoord, zonder dat met name de minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, maar ook van iets op de hoogte zou zijn geweest. Dat is natuurlijk alles behalve aannemelijk en grote kolder voor ingewijden die weten hoe het allemaal reilt en zeilt binnen een Centrale Bank in verhouding tot de top van het ministerie van Financiën. Men moet niet trachten Van Trikt voor alles de schuld toe te bedelen, want dat zal niet lukken. Van Trikt kan nooit alleen de kasreserves hebben aangesproken en die verdeeld ten bate van de regering Bouterse en haar uitgaven. Je moet namelijk als mens totaal gewetenloos, roekeloos en misdadig ingesteld zijn om een dergelijke stap te nemen. Voorts lijkt het ons totaal onmogelijk in de kasreserves te gaan graaien zonder dat bijvoorbeeld de minister van Financiën, hiervan op de hoogte zou zijn geweest. Hoefdraad moet daarom niet trachten het aantasten van de kasreserves op een dergelijke miljoenenschaal, louter in de schoenen van Van Trikt te schuiven, want dat zal hem zeker niet lukken. De banken aan wie deze vreemde valuta in goed vertrouwen is toevertrouwd door de spaarders en andere belanghebbenden, zouden ook nooit akkoord zijn gegaan, met het ter beschikking stellen van deze reserves aan een regering die slechts weet te verkwisten en al geruime tijd in grote geldproblemen verkeert. Van Trikt heeft daarom voor wat het verdwijnen van de kasreserves betreft, nooit alleen gehandeld en deed dat zeker onder druk van Hoefdraad en zijn baas Bouterse. Tegen de oud-governor loopt nu een strafklacht en is al door de politie opgeroepen voor verhoor en daarna aangehouden en in verzekering gesteld. De oud-governor heeft nu wel de gelegenheid tegenover de opsporing en vervolging uit de doeken te doen, wat zich precies tijdens zijn periode op de moederbank heeft afgespeeld. Wat velen in dit land tegen de borst stuit, is dat Van Trikt voor de bijl dient te gaan en dat men zoveel mogelijk vuil op hem wenst neer te laten dalen en dat met name tegen een Kromosoeto, die ook verdacht wordt van malversaties op de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB, geen strafklacht is ingediend bij het Openbaar Ministerie. In alle rust heeft hij zijn werkzaamheden op de laatstgenoemde bank weer kunnen hervatten. Hieruit blijkt weer, hoe smerig dit regiem wel wenst te handelen, wanneer een diender niet helemaal naar haar pijpen kan of wenst te dansen. Van Trikt is dus niet paars genoeg gebleken. President Bouterse heeft in de afgelopen tien jaar van zijn regeringen, tientallen ministers gereshuffeld, maar aan de minister van Financiën heeft hij niet willen of durven komen. Het resultaat van deze man zijn verrichtingen is wél, dat we thans aankijken tegen een deviezenreserve die volgens deskundigen als ‘0’ kan worden gezien en als bonus, we opgezadeld zijn met een schuld van 3 miljard Noord-Amerikaanse dollar. De president dient daarom het kwaad in zijn oorsprong aan te tasten en beginnen te kijken naar de macro-economische en monetaire puinhoop die zijn super-minister op Financiën voor hem heeft gecreëerd en zal daarom toch gepaste maatregelen moeten nemen, want op deze wijze zinken we steeds verder en zal het economisch en financieel herstel heel lang op zich laten wachten.