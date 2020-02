De actievoerders van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) willen in plaats van SRD 66.000 aan brandstofcompensatie, liever marktconforme bustarieven hanteren. Zij zien er weinig heil in om het geld nog te ontvangen, omdat ze het nooit op tijd krijgen. Volgens hen is de brandstofcompensatie geen beloning, maar hun eigen geld dat ze terugkrijgen. “Ze hebben geen moeite om de SRD 66.000 te laten gaan, want het komt maar niet. De bushouders dreigen met het hanteren van hun eigen tarieven, omdat ze het wachten zat zijn”, zegt PLO-voorzitter Johan Mahadewsing, tegenover de krant. Volgens Mahadewsing komt de brandstofcompensatie uit hun eigen zakken. “Het is ons geld dat wij hebben voorgeschoten.” Hij geeft aan dat de PLO al jaren pleit voor het afschaffen van de brandstofcompensatie en het introduceren van marktconforme bustarieven. De leden hadden gisterenmiddag een vergadering met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) over deze kwestie. Tijdens de bijeenkomst is er niet veel van de grond gekomen. Volgens Mahadewsing moeten zij eerst hun plan onderbouwen en een calculatie maken. Hij geeft aan dat zij zowel het plan als de calculatie, vrijdag of maandag af zullen hebben. De bushouders weigeren langer te wachten op de marktconforme bustarieven, gezien de economische situatie in het land. Ook zijn zij het niet eens met bepaalde handelingen vanuit het ministerie, dat volgens hen onterecht busvergunningen en chauffeurskaarten intrekt. De vergunninghouders worden geschorst en moeten daarnaast ook een boete betalen. De bushouders zeggen dat zij dit niet meer accepteren. Volgens hen is de enige oplossing, het hanteren van marktconforme bustarieven. De brandstofcompensatie is in 2011 ingevoerd. ‘’De bushouders hebben die nooit op tijd gehad’’, aldus Mahadwesing.