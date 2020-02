Hierbij de wedstrijduitslagen van dinsdag 4 februari. In de jongens U19 klasse overmeesterde het team van De Arend De schakel met een eindstand 118 – 60. De topscorer van deze wedstrijd was Ivanildo Ho A Hing van De Schakel met 24 punten , gevolgd door Enzo Zeefuik van De Arend met 22 punten op zijn naam. Ook was er een ontmoeiting tussen Finabank Koi Carper tegen Yellow Birds. Yellow Birds won de partij op het nipt van Finabank Koi Carper met 66 – 64. De meest succesvolle speler in deze wedstrijd was Davierro Dompig van Finabank Koi Carper met 23 punten. LoKenrick Landolf van Yellow Birds maakte 17 punten. In de Heren Eerste klasse kwamen Ruckers en BV Hurricanes tegen elkaar uit. Ruckers won de wdstrijd met ruime score verschil van BV Hurricanes, 102 – 65. Luciano Toredjo van Ruckers maakte 31 punten en Andrico Waalwijk van Bv Hurricanes maakte scoorde 19 punten. In een super spannend duel, in deze zelfde klasse dolf Telesur het onderspit tegen SCVU met een punt verschil. De man die het meest in deze wedstrijd heeft kunnen scoren is Alonzo Engelhart, 19. Armand Sweet maakte 13 punten voor Telesur.