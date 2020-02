Volgens milieudeskundige en voorzitter van de stichting Probios, Erlan Sleur, is de zandafslag die plaatsvindt bij het strand van Braamspunt, te wijten aan verschillende oorzaken. “Althans dit geldt voor het legstrand dat nog beschikbaar is voor de zeeschildpadden”, zei hij. Het strand van Braamspunt was in 2015 nog 7 km, nu in 2020 is het 700 meter. Volgens Sleur is het zelfs nog minder, vanwege de diverse hindernissen, hoge zandrichels en houstronken die de toegang tot het strand beperken voor de zeeschildpadden. De zeeschildpadden hebben niet alleen te kampen met deze natuurlijke bedreigingen, maar ook met de mens. Braamspunt is volgens Sleur een belangrijk legstrand voor de zeeschildpadden geworden. Hij gaf in gesprek met De West aan, dat het stropen van de eieren van de zeeschildpadden reeds al vanaf januari toen de eerste krape’s kwamen, gaande is. Op Braamspunt zag Sleur afgelopen week, stropers zakken met eieren wegdragen. “Ik zag ook stropers stokken in de nesten steken, maar toen we bij het strand aankwamen, waren de nesten al leeggeroofd. Ook is er een slipper en een lamp van een van de stropers achtergebleven”, zei Sleur. Dat de stropers pas worden aangehouden bij de controleposten is volgens hem al te laat, want dan hebben zij de nesten al leeggeroofd. Elders worden soms nieuwe stranden gevormd, maar sinds 2013 is het alleen maar afslag. Volgens Sleur was Matapica een strand van 20 km, dat iets oostelijker ligt. “Het zand van Matapica is nu sinds 2013/2014 helemaal weg, nu is er alleen maar modder.” De zeeschildpadden kunnen alleen op zand hun nesten maken, maar de nesten moeten hoog genoeg liggen, zodat zij beschermd zijn tegen vloed. Ook de houtstronken vormen volgens hem een bedreiging. “De mangrovebossen die zich daar bevinden, zijn helemaal weggekapt, hierdoor is er dan weinig ruimte voor de zeeschildpadden om te kunnen nesten”, aldus Sleur. Zeeschildpadden raken verstrikt en verdrinken zelfs in visnetten van Guyanese vissers. Sleur gaf aan dat dezelfde vissers de zeeschildpadden opeten. Ook het afval dat op het strand ligt, vormt en bedreiging. Een nieuwe bedreiging voor de zeeschildpadden is, dat vissers op het strand waar de zeeschildpadden nesten, bezig zijn te bouwen. Sleur vindt dat het de plicht is van de overheid om de stranden te beschermen. “Wij doen ons deel, maar we moeten niet helemaal afhankelijk worden van ngo’s om onze eigen stranden te beschermen”, zei hij. De milieudeskundige is er een voorstander van dat er ook versterking komt vanuit de regering. Hij gaf aan dat indien er vrijwilligers zijn die dit probleem willen aanpakken, men hem op zijn Facebook pagina mag contacten.