Sinds vorig jaar heerst er een tekort aan muntgeld. Winkeliers zijn er daarom toe overgegaan, om te vragen naar kleingeld bij betalingen. Naar de redactie van De West verneemt, heeft het tekort aan muntjes alles te maken met de inflatie van de SRD. Ook heeft de redactie uit betrouwbare bron vernomen, dat het muntmetaal meer waard is als het is gesmolten, dan de eigenlijke waarde die op het muntgeld is aangegeven. Er is ook minder muntgeld in omloop, omdat munten van SRD 1,- en SRD 2,50 veelvuldig gespaard worden. Daarnaast zijn er andere redenen voor het tekort aan muntgeld, zo vindt men het gewicht van een aantal muntjes in de portemonnee zwaar en daarnaast zijn er toeristen die het muntgeld meenemen en niet meer uitgeven in ons land. Recentelijk zijn er naar de redactie verneemt, ook coupures van SRD1,- en SRD2,50 in omloop gebracht. Cliënten van lokale banken krijgen deze ook als zij geld opnemen. Bankiers geven aan, dat papiergeld zeker goedkoper is dan het gewone muntgeld, maar wel minder stevig, waardoor het sneller vervangen moet worden vanwege beschadiging en slijtage.