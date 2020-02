Dat Ashwin Adhin van het klappen van de zweep binnen de politieke arena niets begrepen heeft en liever zijn mond kan houden, is wel gebleken uit zijn uitlatingen en stellingen, gedaan op een politiek podium naar aanleiding van de verdwijning van tientallen miljoenen uit de valutakasreserves, behorende aan de commerciële banken en ondergebracht bij de Centrale Bank. Adhin heeft op stuntelige wijze getracht het deel van de kasreserves dat ver boven de 100 miljoen dollar ligt en op illegale wijze in handen van de regering is gekomen en besteed, te verdedigen. Adhin somde op waarvoor het deel van de kasreserves is aangewend en gaf daarmede ook gelijk toe, dat de overheid de valutakasreserves die zij niet mocht besteden, gewoon heeft aangewend, hetgeen gewoon als diefstal van het volksvermogen moet worden gezien. Adhin stelde tegenover een NDP gehoor, dat een deel van de valutakasreserves was gebruikt voor de aanschaf van basisgoederen en andere essentiële overheidsuitgaven. Met deze uitlatingen gaf de vicepresident ruiterlijk toe dat de kasreserves, die door de commerciële banken aan de Centrale Bank waren toevertrouwd onder het regiem van governor Van Trikt, waren ge-plunderd en met deze uitlating bezorgde Adhin de NDP meteen enorme en vrijwel onherstelbare verkiezingsschade. De huidige CEO van De Surinaamsche Bank, Steven Cou-tinho, verduidelijkte naar aanleiding van de uitspraken van Adhin, die hij als ‘’nonsense’’ kwalificeerde, dat kasreserves nimmer besteed mochten worden voor consumptieve doeleinden. Volgens de DSB-directeur komt het nergens ter wereld voor, dat kasreserves worden aangewend voor de aanschaf van consumptieve doeleinden. Kasreserves zijn liquiditeitsmiddelen die bij een Centrale Bank in goed vertrouwen worden aangehouden om indien banken in problemen geraken, op terug te kunnen vallen. Ook kunnen de kasreserves worden ingezet als instrument van een rentepolitiek. Deze middelen worden dan aangewend om de rentestand op een bepaald moment te kunnen beïnvloeden. Volgens de directeur van DSB afgelopen week naar aanleiding van de verdwijning van een deel van kasreservemiddelen en de uitgekraamde quatsch van de vicepresident, moet dit geld immer geïnvesteerd worden in goede liquide middelen die zeker rendement moeten opleveren en zeker niet voor consumptieve doeleinden. Dus wat Adhin heeft staan verkondigen op politieke podia, kan nooit de afspraak zijn geweest tussen de Centrale Bank en de commerciële banken. Adhin dacht op een politiek podium goed te praten wat totaal fout is gegaan en als onwetmatig kan worden gezien. Er is eigenlijk in deze kwestie gewoon sprake van verduistering van gelden van de commerciële banken en indirect van geld door de overheid, behorende aan personen en instanties die hun middelen in bewaring hadden gesteld bij de commerciële banken. En dat valt helemaal niet te verdedigen, zelfs niet door een vicepresident en boven hem gestelde president. Hier is gewoon sprake van plundering die plaats heeft gevonden binnen een Centrale Bank van Suriname onder governor Van Trikt. Wat niemand meer gelooft is dat Van Trikt dit allemaal in zijn eentje heeft klaargespeeld. Dit soort zaken gaan namelijk over enkele zeer voorname schakels waar op zijn minst de minister van Financiën van op de hoogte moet zijn geweest. Adhin heeft ruiterlijk toegegeven, dat de kasreserves moesten worden besteed en dat het geld bij de overheid is terechtgekomen zonder toestemming van de desbetreffende commerciële banken die vanaf mei vorig jaar werden misleid door de Centrale Bank. Niet alleen de vicepresident, maar ook de ex-governor Van Trikt en ook de minister van Financiën, moeten thans komen uitleggen waar dit geld naartoe is gegaan en binnen welk tijdsbestek deze grove vorm van plundering zich heeft voltrokken. Adhin heeft de regering eigenlijk door zijn vergaloppering op een politiek podium, danig in haar hemd gezet en ruiterlijk toegegeven, dat de regering Bouterse uit een stel dieven bestaat en haar hand er zelfs, gezien haar financiële problemen, niet voor omdraait om zo kort voor de verkiezingen van 25 mei, op de valreep nog de zuurverdiende gelden van het volk te stelen. De president van dit land heeft in de afgelopen tien jaren, tientallen ministers de laan uitgestuurd, maar bleef onder alle omstandigheden Gillmore Hoefdraad handhaven, terwijl het nu zelfs voor Bouterse moet dagen dat de man er een grandioze macro-economische en monetaire augiastal, van gemaakt heeft. Nu is het land vrijwel bankroet en zitten we met een CCC -rating. En dan te bedenken dat de andere ratingbureaus nog met hun kredietwaardigheidsbeoordeling moeten komen. Op korte termijn dient er een nieuwe governor voor de Centrale Bank van Suriname benoemd worden. Zolang dit niet het geval is, blijft de deur voor Hoefdraad open om daar wederom te maken en breken en dat is zeker een zeer ongezonde toestand. Hopelijk ziet Bouterse dat snel in, wil hij niet nog meer problemen binnen ons algeheel financieel bestel en politieke schade voor zijn NDP hebben.