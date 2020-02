Het strafrechtelijke onderzoek naar de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, is inmiddels van start gegaan. Het Parket van de Procureur-Generaal deelt mee, dat ruim een week geleden, na de bespreking op het Presidentieel Paleis, op 28 januari via Naarendorp Advocaten, een brief is ontvangen die afkomstig is van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en getekend door regeringscommissaris Vijay Kirpalani en de drie bankdirecteuren Michael Soeknandan, William Orie en Faranaz Hausil. “De brief bevat een met redenen omkleed verzoek tot het instellen van een opsporingsonderzoek welk verzoek volgens opgave, mede op instructie van de minister van Financiën, heeft plaatsgevonden”, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht. In samenspraak met de minister van Justitie en Politie is een rechercheteam samengesteld en zijn voorzieningen getroffen voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. Met dit onderzoek is inmiddels een aanvang gemaakt, wordt er meegedeeld. Eerder was meegedeeld door de leiding van de Centrale Bank, dat het Openbaar Ministerie gevraagd is een onderzoek te doen naar mogelijke onrechtmatige handelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden door Van Trikt.