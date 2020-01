De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kan momenteel slechts één vliegtuig inzetten. De redactie van De West verneemt, dat de Boeing737 die vorig jaar in gebruik werd genomen, voorlopig niet kan worden ingezet, omdat de motor vervangen moet worden. Uit betrouwbare bron verneemt de redactie, dat de SLM niet over voldoende financiële middelen beschikt om de motor in orde te maken. De afdeling Public Rela-tions van de SLM zegt aan de krant, dat het vliegtuig weer ingezet zal worden, zodra het nodige onderdeel is vervangen. Er vinden bij de SLM heel wat verschuivingen plaats, omdat er maar één vliegtuig beschikbaar is. De passagiers worden wel op tijd gebeld en om het ongerief te beperken, worden bepaalde vluchten samengevoegd. Niet bekend is wanneer de Boeing 737 weer ingezet zal kunnen worden.