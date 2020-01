De Rotary Vocational Excellence Award (RVEA), ging dit jaar naar Emmy Hart, voorzitter van Stichting Rumas. De stichting zet zich in voor het opvangen en begeleiden van drop-outs en hang- en risicojongeren. De award werd namens de Rotary Club of Paramaribo, Rotary Club of Pa-ramaribo Residence en de Rotary Club of Paramaribo Centrum, aan Hart toegekend vanwege haar bijzondere bijdrage op het gebied van jeugdzorg in Suriname. De uitreiking vond plaats in het Assuria High Rise gebouw. Voorafgaand aan de uitreiking was er een ceremonie, waarbij de Presidents van de Suriname Rotary clubs en een aantal personen dat eerder in aanmerking is gekomen voor de RVEA, werd verwelkomd. De RVEA werd voor de eerste keer uitgereikt in 1993. Hart kreeg een staande ovatie van het publiek en ontving de award uit handen van Rotary District 7030 Governor, Trevor Blake uit St. Kitts, die momenteel in Suriname vertoeft. Hart zei dat ze enorm vereerd is om de award te mogen ontvangen en dankte God en de medewerkers van Rumas en de Rotary familie.

“We zijn een bijzonder werk voor Suriname aan het neerzetten. We hebben tien jaar geoefend, maar met deze geweldige award hebben we spirit gehad om de Surinaamse jeugd, die niet begrepen wordt door volwassenen, die plaats terug te geven in Su-riname.” De beweegredenen voor de keu-ze voor Emmy Hart werden aan het publiek gepresenteerd in de vorm van een documentaire over de biografie van Hart, het werk bij Rumas en het voorlezen van het juryrapport door Danny Lo Fo Sang, voorzitter van de jurycommissie. Volgens Lo Fo Sang wordt de award uitgereikt aan Surina-mers die hun beroep op een voortreffelijke wijze uitoefenen en daardoor een geweldige prestatie neerzetten. De award uitreiking is gerelateerd aan onder andere het consequent handhaven van hoge ethische en morele waarden, acceptatie van so-ciaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en de aanhoudende drang om te blijven excelleren. Volgens Lo Fo Sang is bij de beoordeling ook de toetsing aan de kernwaarden van de Rotary meegenomen.

Uiteindelijk wordt de kandidaat geselecteerd op basis van een unaniem besluit. “Er is gekozen voor een kandidaat uit deze sector vanwege de aanhoudende en alarmerende signalen uit de samenleving over het verval van normen en waarden vooral onder de jongeren. Actuele vraagstukken die te maken hebben met het toenemend aantal drop-outs met name onder de jongens, toenemende drugsgebruik onder jongeren en het falen van resocialisatie programma voor jeugdige delinquenten”, sprak Lo Fo Sang. De jury is opzoek ge-gaan naar de spelers op dit veld vol uitdagingen en vonden als uitblinker Emmy Hart. Hart begon haar werk als leerkracht op Moengo en groeide verder tot directeur van de Marie Le Fevreschool, daarna gaf zij zes jaar lang leiding aan het Mulo Direc-teurenberaad. In 2007 werd zij aangesteld als directeur van het Surinaams Pedago-gisch Instituut (SPI), waar zij heel veel te-genwerking ondervond. Zij beschreef deze periode als de zwaarste periode in haar leven, maar ook de beste. In deze periode vond ze haar geloof in God, waarbij zij tijdens een van de kerkbezoeken een vi-sioen kreeg van jongens achter tralies die om hulp riepen. Vanaf toen is ze gestart met stichting Rumas en de opvang en be-geleiding van kwetsbare jongens.

door Priscilla Kia