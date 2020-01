Twee Britten, Gary Swift (53) en Scott Kilgour (41), zijn woensdag in Groot-Brittannië tot zware gevangenisstraffen veroordeeld voor de import van cocaïne. Het tweetal werd in augustus vorig jaar op heterdaad betrapt op hun zeiljacht, toen zij 751 kilo cocaïne Groot-Brittannië binnen wilden brengen. Dit maakte het de grootste drugsvangst in de Britse geschiedenis. Volgens de openbaar aanklager had Swift in december 2017 met een andere boot een testvaart gemaakt. Dat vaartuig kwam in problemen voor de kust van Wales en moest naar de haven daar gesleept worden voor reparatie. Dat incident maakte dat Swift in het vizier kwam bij de autoriteiten. Omdat de verdachten schuld hebben bekend, hoeven zij slechts de helft van de straf uit te zitten. Daarna worden ze voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Swift kreeg 19,5 jaar en zijn kompaan 13,5 jaar. Beide mannen komen uit Liverpool.

De twee mannen kwamen in juni 2019 met hun boot naar Suriname om de drugs op te halen. Meer dan een jaar later koos Swift, nu vergezeld van Kilgour, weer het ruime sop richting Suriname. Vanaf het begin van de reis werd hij in de gaten gehouden door justitie. Toen het duo op 27 augustus vorig jaar in Britse wateren terugkeerde en nabij het plaatsje Fishguard aan wal wilde gaan, sloegen de opsporingsdiensten toe. Overal in het zeiljacht waar iets verstopt kon worden, zelfs in de vriezer, werden pakjes cocaïne gevonden.

Bron: BBC news