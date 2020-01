Satish Baldewsing, voormalig presentator van het programma Zeven even, dat uitgezonden wordt door Radio 9, heeft zich gistermiddag aangemeld bij de politiepost Nieuwe Grond, waarna hij is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Op zijn Facebook pagina heeft Baldewsingh op 22 januari, in een filmpje verschillende bedreigingen en beledigingen geuit tegenover president Desiré Bouterse. In het filmpje poseerde hij eveneens met een five shooter, die niet aan hem toebehoorde. Hij zei dat de president ‘’een idioot en walgelijk mens is’’, voorts noemde hij hem ‘’een moordenaar’’. Op grond van onder andere deze uitspraken, is Baldewsing in verzekering gesteld. Carla Boëtius voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) om een reactie gevraagd, wenste niet in te gaan op de uitspraken van Baldewsing. Zij gaf aan dat voor journalisten die aangesloten zijn bij de SVJ, er wel gedragscodes zijn waaraan zij zich moeten houden. Volgens haar dient een journalist zich te houden aan bepaalde principes, waarden en normen als hij commentaar levert op iemand of op bepaalde zaken. “Hoor en wederhoor komen hier ook aan de orde”, zei Boetius. De SVJ blijft haar leden erop attenderen om hun beroep op een professionele wijze uit te oefenen. “Als de journalisten lid zijn van de SVJ, krijgen zij de basisprincipes over hoe zij moeten omgaan met commentaar en indien er journalisten zijn die niet verbonden zijn aan de SVJ, moeten zij die krijgen van hun redactie, alwaar zij zijn aangesloten”, aldus Boëtius. De SVJ heeft als doelstellingen het bewaken van en zo nodig strijden voor hoogstaande journalistiek en het recht voor burgers op informatie. Baldewsing is na overleg met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld op basis van artikel 152, 153 en 345 van het Wetboek van Strafrecht. Op het opzettelijk beledigen van het staatshoofd, staat een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of een geldboete.