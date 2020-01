Vijftien studenten die geselecteerd zijn voor een medische opleiding en verbonden aan een studiebeurs in Servië, hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan de minister van Volksge-zondheid Antoine Elias, voor het afhalen van hun ticket. Het ministerie kon deze studie tot stand brengen en wel in het belang van meer artsen voor ons land. “We hebben meer artsen nodig, vooral voor het binnenland”, zei de onderdirecteur van volksgezondheid Robert Mohammed, tegenover de krant. Hij zei dat het ministerie veertig studenten heeft uitgekozen, die eens geprobeerd hadden geneeskunde te studeren en het niet hebben gehaald. Dit is de tweede kans voor hen. Uit de groep van 40 studenten is er een selectie gemaakt van vijftien, die de kans krijgen om zesjarige studie te volgen in Servië, aldus Mohammed.

“Het is een belangrijke mijlpaal voor Suriname, in de vriendschappelijke banden die we hebben met Servië”, aldus minister Elias. Volgens hem zullen er nog meer goede projecten vanuit Servië komen en er zal sprake zijn een van win-win situatie, waarbij Servië ook toegang zal krijgen in Suriname.

De bewindsman zei dat het om VWO studenten gaat, die hebben voldaan aan de gestelde eisen. “ Laten we hopen dat ze de studie afronden. Eerst gaan ze de taal leren en daarna de studie, zegt Elias.

Volgens een van de geselecteerde studenten Jeruel Ceder, is deze kans een droom die werkelijkheid is geworden.” Het is een kans die je moet grijpen en vasthouden” , zei hij desgevraagd aan De West. Volgens ambassadeur Gardelito Hew A Kee, komen er dit jaar nog meer studiebeurzen. “Op het moment dat er een overeenkomst is getekend tussen de twee ministeries van Onderwijs, krijgen we de mogelijkheid van dertig studiebeurzen per jaar”, aldus Hew A Kee.

-door Adiën Samuel-