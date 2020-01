Op Facebook gaat het nepnieuws over twee besmette gevallen van het Coronavirus rond. Volgens het bericht zouden twee manspersonen besmet zijn met het virus en opgenomen zijn in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat er tot nu toe in Suriname geen officiële meldingen zijn van besmetting met dit nieuwe virus. Tegen de onrustzaaiers zal het ministerie stappen ondernemen. Het ministerie is alert, heeft een plan van aanpak met deskundigen en partners opgesteld en is zich ervan bewust dat dit virus ook Suriname binnen kan komen. Het is van groot belang om dit vraagstuk gezamenlijk in te dammen, maar door nepnieuws te verspreiden, wordt de samenleving onnodig opgeschrikt. Volksgezondheid heeft een “plan van aanpak” dat ingaat wanneer een melding wordt gemaakt van een vermoedelijk corona geval uit een hoog risicogebied. Deze melding geschiedt via een internationaal digitaal systeem. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd, dat alle passagiers met een recente reisgeschiedenis uit de risicogebieden, gescreend zullen worden op hun lichaamstemperatuur. Ook met de diverse luchtvaartmaatschappijen zijn er afspraken gemaakt: passagiers die komen uit een hoog risicogebied, zullen eerst gescreend worden alvorens ze instappen in het vliegtuig naar Suriname. Zelfs als een reiziger uit een hoog risicogebied komt en geen symptomen van dit virus vertoont, wordt volgens de procedure een “record locater” ingevuld ter plekke. Hierdoor kan de afdeling Epidemiologie van het BOG, zo een reiziger blijven volgen op eventuele symptomen. Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zullen de Port Health Officiers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), volgens het WHO-protocol handelen. De passagier wordt geïsoleerd, ondervraagd en onderzocht om vervolgens verdere stappen te kunnen ondernemen. Ook naar de NCCR, RGD, ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor transport, opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval, zodat verdere besmetting, voorkomen kan worden. Het ministerie doet een beroep op de samenleving, geen onrust te zaaien. Ook vraagt zij de samenleving om oplettend te zijn en zich niet te laten misleiden door nepberichten. Indien dit virus Suriname binnen komt, zal het ministerie zelf de gemeenschap hierover informeren.