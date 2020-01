Directeur van Guyana’s Department of Energy, Dr. Mark Bynoe, heeft vandaag aangekondigd dat ExxonMobil zijn 16e olie-ontdekking offshore Guyana heeft gedaan. De nieuwe ontdekking vond plaats ten noordoosten van het producerende Liza-veld bij de Uaru-bron, op het Stabroek-blok. Deze nieuwe ontdekking in combinatie met alle andere ontdekkingen brengt de geschatte grondstof voor het Stabroek-blok op meer dan acht miljard olie-equivalent vaten. “De Coöperatieve Republiek Guyana verwelkomt deze nieuwe ontdekking, die nauw aansluit op de hielen van de start van de olieproductie op 20 december 2019. Alle Guyanezen zouden deze nieuwe ontdekking moeten verwelkomen en moeten beginnen te waarderen dat de natie op het punt staat van grote economische transformatie en duurzame ontwikkeling. Het ministerie van Energie blijft zich inzetten om samen te werken met zijn partners en het ecosysteem van agentschappen, om ervoor te zorgen dat de voordelen van de sector, zowel direct als indirect, alle Guyanese voordelen opleveren, “zei Dr. Bynoe. De Uaru- bron stuitte op ongeveer 94 voet (29 meter) hoogwaardig oliehoudend zandsteenreservoir. De put, geboord in 6.342 voet (1.933 meter) water, bevindt zich ongeveer 10 mijl (16 kilometer) ten noordoosten van het Liza-veld, dat in december 2019 begon met de olieproductie. “De aardoliesector stimuleert al meer werkgelegenheid en uitgebreidere diensten, en we verwachten een toename van deze voordelen tijdens het decennium van ontwikkeling (2020-2029) dat erop gericht is ervoor te zorgen dat de aardoliebronnen van het land worden gebruikt om de kwaliteit van het leven van de burgers te verbeteren en het behouden van meer waarde uit de sector voor Guyana en Guyanezen, “zei Dr. Bynoe. Bovendien zal tegen het tweede kwartaal van 2020 de productie van de Liza Fase 1-ontwikkeling dagelijks tot 120.000 vaten olie produceren met behulp van het drijvende productieopslag- en losschip (FPSO), Liza Destiny. Krachtens de Production Sharing Agreement (PSA) die het Stabroek-blok regelt, ontvangt de regering van de coöperatieve Republiek Guyana minimaal 2 procent royalty op alle olie die in het blok wordt geproduceerd plus 12,5 procent winstolie. Naarmate de kapitaal- en bedrijfskosten worden geliquideerd, zal het aandeel van Guyana in winstolie toenemen. De Liza Unity FPSO, die zal worden gebruikt voor de tweede fase van Liza-ontwikkeling en een productiecapaciteit van 220.000 vaten olie per dag zal hebben, is in aanbouw en zal naar verwachting medio 2022 met de productie beginnen.