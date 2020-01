Op 14 dec 2019 bestond de firma Kuldipsingh 40 jaar en wie jarig is kan tot traktaties overgaan! Onder de vlag “Kuldipsingh Social Support 2020” werd het plan uitgevoerd de Surinaamse gemeenschap te trakteren. Daarvoor werd gekozen diverse goede-doelen-organisaties te ondersteunen. Zo doneerde Kuldipsingh diverse producten, zoals een ijskast, magnetron, printer, computers, bedden, matrassen en nog veel meer aan de stichting Mijnzorg die door de kinderen nuttig gebruikt zullen worden. “De Stichting Mijnzorg bestaat bijkans 10 jaar en heeft in de afgelopen jaren vele donaties gehad, zowel kleine als grote. Elke geste wordt op prijs gesteld, omdat die ter ondersteuning van onze kinderen dient. De donatie van Kuldipsingh is echter in tegenstelling tot andere, tot het laatste item geheel naar de wensen en behoefte van het tehuis. Yes, we got all that we needed and asked for. Thanks a lot Kuldipsingh!” aldus Selita van Dams – voorzitter St. Mijnzorg De ondersteunende bijdrage aan de stichting Mijnzorg betreft één van de zes projecten die Kuldipsingh in het kader van “Kuldipsingh Social Support 2020” heeft volbracht.