Reizigers die vanuit Nederland voor een spoedgeval naar Suriname moesten, hebben in de afgelopen periode kinderziektes meegemaakt op de website: suriname.vfsevisa.com. Naar aanleiding hiervan deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken echter mede, dat er geen technische problemen zijn waargenomen op het platform. Hierdoor heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken goede notitie genomen van de aangehaalde kinderziektes door het publiek inzake gebruik van het E-visum en E-toeristenkaarten systeem. Waarnemend onderdirecteur Consulaire Zaken, Dina Westfa zei in een eerder gesprek met De West, dat indien de toerist een klacht aangeeft met betrekking tot de toeristenkaart, dit serieus bekeken en afgehandeld wordt. Het ministerie zei een beroep te doen op de reizigers naar Suriname, de aanvraag voor een visum of voor een toeristenkaart tenminste 72 uur vóór de voorgenomen aankomstdatum in Suriname, in te dienen. Indien de gegevens niet volledig en correct zijn, krijgt de aanvrager de gelegenheid, die alsnog aan te vullen. Met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen, worden E-visum- en E-toeristenkaartaanvragen binnen 24 uur beslist. Ook werd er aangegeven, dat voor dringende- of spoedgevallen met name; ernstige ziekte of overlijden men zich kan wenden tot de dichtstbijzijnde vertegenwoordigingen van de republiek Suriname in het buitenland. Dit kan via het emailadres: [email protected] of [email protected] In de weekenden en op nationale feestdagen worden alleen dringende- of spoedgevallen, in behandeling genomen. Er werd benadrukt dat passagiers bij het inchecken een print-out van hun visum of toeristenkaart moeten overleggen, om te voorkomen dat de toegang tot het vliegtuig wordt geweigerd. Per dag worden gemiddeld 500 aanvragen afgewerkt. Vanaf de introductie van het E-Visum- en E-Toeristenkaarten systeem in april 2019, t/m december, zijn er 25.282 aanvragen afgehandeld. Van 1t/m 24 januari 2020 zijn er 9.500 aanvragen verwerkt, waarvan 5.415 uit Nederland. Toeristen kunnen op eerdergenoemde website, direct online een digitale toeristenkaart aanvragen. Daarna dient alle informatie ingevuld te worden waarna de betaling ook online plaatsvindt. Op dit moment kan alleen betaald worden met een MasterCard, Visa en IDEAL credit/debitcard. Na betaling en goedkeuring van de aanvraag ontvangt men een PDF File, welke gedownload en geprint moet worden. Reizigers wordt geadviseerd om een print out van hun toeristenkaart bij zich te hebben. Deze dienstverlening wordt namens het ministerie van Buitenlandse Zaken verleend door VFS Global, deze houdt zich bezig met het administratieve gedeelte. Het E-Visa systeem vergemakkelijkt de aanvraagprocedure en bevordert het gebruikersgemak, en is ontwikkeld voor de cliënt met in achtneming van alle veiligheidseisen.