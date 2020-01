‘’Ik heb vanaf het begin gezegd, dat communicatie heel belangrijk is. Als je als arts een patiënt niet goed kunt verstaan, kan je moeilijk functioneren’’, zegt Dew Sharman tegenover de krant. Gisterenmiddag kon een arts een patiënt niet goed van dienst zijn, omdat ze de patiënt moeilijk begreep. De patiënt die anoniem wenst te blijven, zei aan de redactie dat zij dit als vervelend heeft ervaren, omdat de arts geen Engels en Nederlands kon spreken. “Ik begon toen te huilen, omdat ik heel veel pijn had en wees haar de vorige medicijnen die ik van mijn toenmalige huisarts, die nu met pensioen is, had gekregen”, zei de patiënt. Zij gaf aan dat zij uiteindelijk alleen paracetamol voorgeschreven kreeg. Volgens Dew Sharman heeft hij twee dagen met een Cubaanse stagiaire gewerkt. ‘’Zelfs met mij als collega kon zij moeilijk communiceren, er was nauwelijks communicatie mogelijk. Ik heb niets tegen ze, ze zijn mijn collega’s, maar het gaat erom dat de patiënten geholpen en behandeld worden. En dat gaat heel moeilijk gebeuren als je de taal en de cultuur van de mensen niet kent”, zegt Sharman. Volgens hem moet de samenleving zich beklagen bij het ministerie, zodat het de situatie aanpakt. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, gaf eerder in een interview met een lokaal blad aan, dat de Cubaanse artsen het gezondheidssysteem nog onder de knie moeten krijgen. “Elk land heeft zijn eigen systeem, namelijk welke verzekeraars en medicijnen er zijn en wat de artsen allemaal moeten invullen”, zei hij toen. De artsen hebben volgens hem niet te maken met een taalbarrière. De artsen hebben lessen Nederlands taal gevolgd, nadat zij in juni in Suriname zijn gearriveerd. Volgens de bewindsman zullen 26 artsen worden geplaatst op posten van de Medische Zending, de rest gaat aan de slag bij de Regionale Gezondheidsdienst. Om hun vestiging in de gebieden te vergemakkelijken worden er woningen voor hen opgezet. Het gaat in totaal om 50 artsen.