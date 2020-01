Het Surinaamse Command Center kreeg rond half twaalf een melding van een roofoverval aan de Welgedacht A weg, waarbij het slachtoffer schotverwondingen heeft opgelopen. de politie ter plekke was, trof zij bij een barbershop een man aan met een schotwond in zijn buik. Per ambulance is het slachtoffer vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) voor medische behandeling. Bij aankomst werd geconstateerd dat de man reeds overleden was. De politie heeft is nog bezig met het onderzoek in deze zaak.