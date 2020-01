Het Suriname 2017 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport, werd vandaag in het Courtyard by Marriott gepresenteerd aan de media en belanghebbenden. Dit rapport was reeds op 31 december 2019 gepubliceerd. Hiermee heeft Suriname voorkomen om wederom geschorst te worden. Suriname werd op 26 februari 2019 geschorst, omdat het gefaald had het 2016 EITI-rapport vóór de deadline van 31 december 2018, te publiceren. Het rapport werd op 24 mei 2019 gepubliceerd, waarna de schorsing werd opgeheven. Dit betekende dat Suriname nog maar enkele maanden over had om het 2017 rapport te af te ronden en te publiceren om te voorkomen dat het wederom geschorst werd.

De directeur van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Dave Abeleven, zei dat het 2016 EITI-rapport in mei 2019 gepubliceerd was en dat er daardoor weinig tijd over was om het 2017 EITI-rapport inhoudelijk kwalitatief op te stellen. Het rapport moest voor de deadline van 31 december 2018, gepubliceerd worden.

De minister van NH, Sergio Akiemboto, zei dat het niet meer mag voorkomen dat Suriname geschorst wordt. “We committeren ons aan de afspraak om een traject samen in te gaan, maar wanneer het moment daar is, komen we de afspraken niet na. Het is geen verwijt, maar we hebben heel veel lessen geleerd hieruit”, zei Akiemboto.

Volgens Abeleven is de inhoud van het 2017 rapport in vergelijking met het 2016 EITI-rapport, aanzienlijk verbeterd. Cijfers, data en informatie zijn beter weergegeven, maar ook zaken die onduidelijk waren ten aanzien van de inkomsten, productiedata en exportvolumes, zijn duidelijker naar voren gebracht. In het rapport van 2017 is meer aandacht besteed aan de totstandkoming van zaken en de aanbevelingen uit het vorige rapport. Abeleven noemde het 2017 EITI-rapport, ‘’een kwalitatief goed rapport’’. Het rapport is reeds online geplaatst met verbeteringen en aanwijzingen die het gemakkelijker maken voor belanghebbenden om aan de informatie te komen.

Gulshan Alibux van O’Media Creative Worxx, zei dat door het online plaatsen van een PDF file, mensen verplicht zijn om het hele rapport te downloaden terwijl zij misschien slechts een specifiek deel van de informatie daaruit nodig hebben. De website is daarom nu opgesteld als een inhoudsopgave waarbij belanghebbenden meteen de opgevraagde informatie kunnen krijgen. Alibux zei dat het de bedoeling is om de informatie zo laagdrempelig mogelijk over te brengen en te publiceren. In de komende periode zal er daarom gewerkt worden aan trainingen voor de pers over hoe zij het rapport kunnen interpreteren om vervolgens daarover te berichten. Er zullen ook regelmatig nieuwsartikelen op sociale media geplaatst worden, terwijl de samenlevingen waar de verschillende bedrijven werkzaam zijn, ook geïnformeerd worden over de activiteiten die plaatsvinden.

Suriname is 24 mei 2017 lid geworden van EITI. Vanaf dit moment had Suriname de verplichting om een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector. Daarbij werd ons land ook gecommitteerd jaarlijks het EITI-rapport te produceren en openbaar te maken. Het rapport is goedgekeurd door de Multi Stakeholders Group (MSG) die als voornaamste rol heeft het monitoren en begeleiden van het proces volgens de EITI-standaarden. Het rapport werd na afloop overhandigd aan de minister.

-door Priscilla Kia-