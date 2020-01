Gisteravond werd het team van ZV Zwaluw ’96 uitgeschakeld in de hoofdklasse play-offs van de Telesur/ Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) door rivaal ZV ALL-Stars. De wedstrijd werd afwerkt in de Nationaal Indoor Sporthal (NIS). Al heel vroeg in de eerste helft wist ALL-Stars een 2 – 0 voorsprong te nemen op Zwaluw, door doelpunten van Pita R. en Zandveld Selassie. Sterspeler van ZV Zwaluw ‘96, Ike Adams, moest het veld verlaten door een trap tegen zijn scheenbeen. De ingevallen doelman Clynol Cohinor, bracht het spel op een hoger niveau door zijn veldspel naast het doel beschermen. Na een keiharde trap van Cohinor richting het doel van ZV Zwaluw ‘96, counterde Marcelinho Plet de bal terug in het doel van doelman van Throo C. van ALL-Stars. De tussenstand was 2 – 1 voor ALL-Stars. In de tweede helft kwam Zwaluw gedisciplineerd terug en bracht de stand op gelijke hoogte door een tweede doelpunt van de tiener Plet. Drie minuten daarna gaf Alphons C. de voorsprong weer aan ZV ALL-Stars. Maar kort voor het eindsignaal liet de speler van Zwaluw, Ivanildo Misidjan, het net van doelman van Throo C. schudden door en tactische bal, waardoor er naar een verlenging van 10 minuten moest worden overgegaan. De verlenging bleef echter doelpuntloos. Uiteindelijk moest de wedstrijd bepaald worden door een 6 meter schop. En Zwaluw verloor door een misser van Misidjan. Deb ZV ALL-Stars coach, Bel Tjark , geeft aan dat de game planning van het begin, niet heeft kunnen werken, omdat Zwaluw een gedisciplineerd team is. En daarom was ZV ALL-Stars gedwongen zijn normale spelsysteem toe te passen. Coach Prishadpoetra Parmessar van ZV Zwaluw ‘96 die redelijk tevreden is over de prestaties van zijn jongens, geeft aan dat hun gameplanning heeft gewerkt. “ZV ALL-Stars onder druk zetten en ze te forceren om achteruit te voetballen en dat is aardig gelukt. Alles is goed gegaan, alleen de bal is niet in het net gegaan”, zegt coach Parmessar. Nu ZV ALL-Stars door is naar de volgende ronde, is het afwachten op de winnaar van The Lions – Styx. De seriestand is 1 – 0 voor The Lions. Eerder op de avond kwamen Parkeer Boys en ZV Brodas uit tegen elkaar. Parkeer Boys die 1 – 0 achter stond in de serie, dwong een game 3 af door een zege van 5 – 2.