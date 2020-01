NDP- fractieleider Amzad Abdoel, vindt de uitspraken van NDP-parlementariër Sylvana Afonsoewa, niet intimiderend naar de rechterlijke macht toe. Dit zei hij in een interview met de media. Tijdens een kadermeeting van de NDP, zei Afonsoewa, in haar toespraak, dat 2020 het jaar is van de NDP. “No wan p’tjing jap japi, no wang p’tjing kes kesi e kong tap a show”, zei Afonsoewa. Volgens Abdoel is dit in het kader van democratie. “Abdoel moet rustig blijven en zijn mond houden”, zegt VHP- parlementariër Mahinder Jogi hierop. Hij zegt desgevraagd dat deze uitspraken wel intimiderend zijn. Abdoel zei dat Afonsoewa op een politiek podium stond toen zij de uitspraak deed. “Als we op een politiek podium staan, dan hebben wij als burger ook het recht om onze mening te ventileren en dat hoort in dat kader van democratie”, zegt hij. Volgens hem geldt democratie niet alleen voor bepaalde mensen, maar voor een ieder. “Deze regering is continu bezig met de rechterlijke macht, het was eerst de procureur-generaal en nu de Krijgsraad”, zegt Jogi. Hij geeft aan dat deze regering al eerder intimiderende uitspraken heeft gedaan, bijvoorbeeld naar de procureur-generaal toe. Zo werd de procureur-generaal bedreigd met ontslag. “Laten we ons als volwassenen gedragen en niet buiten de grenzen gaan. Iedereen keurt de uitspraak van Afonsoewa af, alleen Abdoel vindt dat het gepast is”, zegt hij. “We moeten leren om met elkaar te communiceren en respect te hebben voor elkaars meningen. Dan mag je zeggen hoe je iets vindt, Afonsoewa heeft het recht om haar mening te geven”, gaf Abdoel aan. Volgens hem is De Nationale Assemblee genoemd tot het hoogste orgaan van de staat in de grondwet, en niet de rechtelijke macht.