Tijdens een persconferentie die de VHP gisteren hield in haar partijcentrum, riep VHP-voorzitter Chan Santhoki, de verschillende politieke partijen op om zich niet te mobiliseren op woensdag 22 januari aanstaande. ‘’De rechterlijke macht wordt geïntimideerd door de oproep van de NDP’’, zei Santokhi. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat het proces goed beveiligd wordt, namelijk de zitting en de omgeving. “Rechtszaken hebben in de eerste plaats een openbaar karakter, mensen mogen daar komen. Maar het proces moet beveiligd worden, de minister van Justitie en Politie heeft de primaire verantwoordelijkheid om te zorgen dat daar orde en rust is. De rechtszaak moet in alle rust plaats kunnen vinden”, zegt Santokhi. De VHP-voorzitter riep het volk op om zich niet te laten misbruiken door de NDP. “Laat je niet misbruiken voor het belang van één persoon en een groepje.” Ook keurt hij het af dat er een vergunning in gegeven om op deze dag te mobiliseren. “Een ieder dient zich te houden aan wet en recht, ook de president. Hij zou het symbool van de natie moeten zijn en ervoor zorgen dat de rechterlijke macht te allen tijde beschermd wordt”, aldus Santokhi. Hij riep het volk op om te gaan voor het nationaal belang, namelijk het beschermen van de rechtsstaat en het versterken van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.