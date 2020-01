De kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Suriname van B- naar CCC, bijgesteld. In het rapport dat Fitch uitgebracht heeft over Suriname, wordt gesteld dat de verlaging van de rating van Suriname, verschillende zaken weerspiegelt. Genoemd worden een sterke toename van de overheidsschuld, verminderde financieringsflexibiliteit die duidelijk blijkt uit de voorwaarden van recente externe leningen van de overheid en afnemende externe liquiditeit die de risico’s voor het vermogen van de overheid om haar verplichtingen in vreemde valuta te betalen, vergroten. Het grote overheidstekort in combinatie met het toenemende tekort op de lopende rekening, is volgens Fitch niet consistent met de gestabiliseerde wisselkoers, waardoor het risico op macro-instabiliteit toeneemt.

Het parlement heeft de schuldlimiet verhoogd van 60 procent naar 95 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in november 2019. Driekwart van de overheidsschuld is in vreemde valuta uitgedrukt en onderstreept de gevoeligheid van de overheidsschuld voor wisselkoersaanpassingen. Het overheidstekort van Suriname is structureel groot gebleven in 2015 tot de eerste helft van 2019. Fitch voorspelt een tekort van 10 procent van het bbp voor 2019 en 2020. Fitch verwacht dat verkiezings gerelateerde uitgaven de dalende geregistreerde netto achterstallige betalingen in 2019-2020 zullen compenseren.

Volgens het rapport is een fiscale aanpassing onwaarschijnlijk tot 2020 of 2021 na de verkiezingen. Of er nu winst is voor de zittende NDP of een (potentiële coalitie) VHP- of ABOP-geleide regering, de vooruitzichten voor het verminderen van het grote structurele tekort zijn onzeker. ’’Onze basislijn voorspelt dat het tekort van 2020 (contant) op 8,7 procent van het bbp zal dalen door verkiezings gerelateerde uitgaven. De vooruitzichten voor elk IMF-programma zijn even onzeker. De huidige NDP-regering heeft de maatregelen ter vermindering van de elektriciteitssubsidie ​ en de invoering van een belasting over de toegevoegde waarde (2018), ingetrokken”, stelt Fitch.

‘’De financieringskloof van de overheid is moeilijk te beoordelen als gevolg van de zwakke geloofwaardigheid van de begroting, statistische vertragingen, geschiedenis van achterstallige betalingen en onzekere timing van China’s betalingen. Een recente uitgifte van overheidsobligaties toonde verslechterende voorwaarden voor toegang tot financiering en droeg bij aan de schuldenlast. Het tekort op de lopende rekening van Suriname steeg in april-september en registreerde een tekort van 8,3 procent van het jaarlijkse bbp (USD 308 miljoen) voor 1Q-3Q19, gedreven door de toegenomen invoer van goederen en diensten. De opbrengst van de export van goud en olie was stabiel in 2019 (naar verwachting tot 2020). In dit tempo verwachten we dat het tekort op de lopende rekening / bbp zal stijgen tot 11,0 procent in 2019, een sterke stijging ten opzichte van de tekorten van 3,4 procent in 2018 en boven de 8,1 procent die we aanvankelijk voor 2019 hadden verwacht.’’

De onbezwaarde internationale reserves (IR) van Suriname nemen af. De Centrale Bank rapporteert USD 662 miljoen aan bruto internationale reserves. Volgens de berekening van Fitch, zijn de onbezwaarde internationale reserves veel lager op USD331 miljoen inclusief monetair goud in november 2019, een daling ten opzichte van USD510 miljoen in december 2018. Fitch voorspelt dat Suriname USD316 miljoen externe schuldendienst in 2020 heeft, inclusief USD230 miljoen geplande overheidsschulden (exclusief staat-olie-en-goudbedrijf, Staatsolie) plus een geschatte USD86 miljoen particuliere schuldendienst. De druk op de gestabiliseerde wisselkoers is toegenomen.

door Priscilla Kia