Na het boren van zes droge putten in december vorig jaar, was de regering van Suriname zeer enthousiast nadat ze vernam dat de olie-exploitanten Total en Apache, een materiële olie-ontdekking hadden gedaan op blok 58. Die concessie bevindt zich in haar territoriale wateren. De vondst die werd gedaan, is in lijn met de productieve ontdekkingen in het aangrenzende Stabroek-blok in Guyana. Volgens Total en Apache werd de Maka Central-1-put geboord met een waterdiepte van ongeveer 1.000 meter en stuitte hij op meer dan 123 meter op hoogwaardige lichte olie en gasrijk condensaat in meerdere gestapelde reservoirs. Er zal verder geboord worden en testen zullen worden uitgevoerd om de hulpbronnen en productiviteit van het reservoir te beoordelen. Terwijl dat gebeurt, heeft Staatsolie bekend gemaakt dat contractuele bepalingen haar toelaten om als belegger tot maximaal 20 procent deel te nemen aan de ontwikkeling van een put. Staatsolie merkt op dat de staat 6,25 procent aan royalty’s verdient. Dit is meer dan drie keer wat Guyana heeft kunnen onderhandelen voor zijn wereldwijd geprezen, licht ruwe olie in het Stabroek-blok. Verder zullen Total en Apache 36 procent belasting over de inkomsten aan de Surinaamse overheid betalen. In het geval van Guyana kunnen ExxonMobil, Hess Corporation en CNOOC / NEXEN, gemakkelijk ademen, omdat de coalitieregering royaal heeft gekozen om de belastingen van de bedrijven te betalen uit haar aandeel winstolie. (Bron: https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/01/16/suriname-secures-three-times-guyanas-royalty-for-latest-oil-find/)