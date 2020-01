Het onderzoek naar de handelingen van de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zorgt zowel nationaal als internationaal voor imagoschade, zei VHP-voorzitter Chan Santokhi gisteren tijdens een persconferentie over diverse actuele onderwerpen. Governor Robert van Trikt heeft SRD 1.7 miljoen geleend bij de Centrale Bank voor het aanschaffen van Range Rover SV, bouwjaar 2019. Op sociale media ging de leenovereenkomst en een verschepingsdocument van het voertuig met als datum 23 oktober 2019, viraal. Het voertuig is vanuit Engeland verscheept naar Suriname. De VHP vindt het een kwalijke zaak dat zo een kwestie speelt bij de Moederbank, terwijl gezag, vertrouwen en onafhankelijkheid nodig zijn om te kunnen optreden, nu het Nederlandse Openbaar Ministerie in cassatie is gegaan tegen het vonnis van de rechtbank, die bepaald heeft dat de door de Nederlandse autoriteiten geconfisqueerde 19.5 miljoen, teruggegeven moet worden. “Daar heb je een Centrale Bank nodig met haar soevereiniteit, met haar onafhankelijkheid om daar op te treden en dan zie je juist dat deze twee zaken teniet gedaan worden door politieke beïnvloeding.” Santokhi somde voorts de taken van de Moederbank op: zorgen voor monetaire stabiliteit, garanderen van nationaal en internationaal betalingsverkeer, stabiel houden van de wisselkoers, versterken van de SRD en het houden van toezicht op banken en kredietinstellingen. “Als nu de baas van deze Moederbank onderworpen is aan een onderzoek, dat heeft het impact op haar functioneren”, aldus Santokhi. Onduidelijkheid over de hoogste positie binnen de Centrale Bank, kan volgens hem negatieve gevolgen hebben voor de samenleving, de koersontwikkeling, de economie, ons imago nationaal en internationaal. “Dat zeg ik, omdat deze ontwikkeling komt in een periode waar Suriname voor een grote uitdaging staat om een Nationaal Risico Analyse (NRA) te ondergaan”, aldus Santokhi. De Bank zou volgens hem juist vertrouwen moeten uitstralen en haar toezichthoudende taak uit moeten voeren. Hij merkte op dat Centrale Bank tot op heden niet heeft kunnen verklaren waar de goedkope deviezen van cambio Chotelal vandaan komen. Santokhi zei aan dat terwijl een governor het antwoord zou moeten weten, hij verwijst naar de president van het land. De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank is een onderzoek gestart. Van Trikt heeft vrijwillig verlof opgenomen en werkt mee aan het onderzoek. Over een week hoopt de raad het onderzoek rond te hebben.