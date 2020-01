Al geruime tijd verstrekt de regering voedselpakketten. Volgens de voorzitter van de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, gaat het om 20.000 per maand. “Over het algemeen is het verstrekken van voedselpakketen door de regering geen probleem, omdat het eigenlijk voor de minderbedeelde groep is. Het probleem begint wanneer het gebruikt wordt als politieke stunt”, zegt Hasnoe in gesprek met de krant. “Als er gekeken wordt naar het aantal voedselpakketten dat per maand wordt verstreken, is dat een behoorlijke groei”, zegt Hasnoe. Volgens hem zou de regering nu gestructureerd moeten werken, gezien de groep die in aanmerking komt, groter is geworden. Ook vindt Hasnoe dat pakketten niet door een ieder kunnen worden verstrekt, omdat het om voedsel gaat. “De mensen die de pakketten verstrekken, moeten aan een bepaald voorschrift voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld medische keuring doen en een vergunning hebben van het BOG”, zegt hij. Verder stelt Hasnoe voor dat de regering samenwerkt met de VSW. Hij geeft aan dat consumenten niet geneigd zijn de kleine winkeliers te bezoeken, waardoor zij langer met hun producten zitten. “Als het verstrekken van de pakketten via de winkeliers geschiedt, hebben we een beter zicht op dat wat er gebeurt. Omdat de koopkracht nu vermindert, lijden de kleine winkeliers verlies. De winkeliers hebben geen ‘vette jaren’ gekend”, zegt Hasnoe. Tijdens de informatiesessie die de regering op maandag 6 januari j.l. hield in verband met de overname van de Brokopondo stuwdam, heeft Hasnoe voorgesteld dat de stroomtarieven worden aangepast. “Als je minder verkoopt vanwege de oneerlijke concurrentie, heb je weinig inkomsten. Wij verwachten een verlaging, ten minste voor de winkeliers, gezien de stroomrekeningen drukken op ons budget”, aldus Hasnoe.