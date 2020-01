Volgens de VHP-parlementariër en oud-politiecommissaris Krishna Mathoera, is het gevoel van veiligheid onder de burgers verder afgenomen in 2019. Dit gaf zij gisteren aan tijdens de eerste bijeenkomst van de KennisKring voor het jaar 2020, welke werd gehouden in het Lalla Rookh gebouw. Tijdens haar presentatie gaf Mathoera een terugblik op een aantal veiligheidsaspecten waarover breedvoerig is gediscussieerd binnen de samenleving. “We merken dat er een enorme stijging is in het aantal aangiftes voor diefstal en inbraak. De mensen voelen zich nergens meer veilig”, gaf de parlementariër aan. Volgens haar was het afgelopen jaar een zorgelijk jaar en hoopt dat het in 2020 beter wordt. “Ondanks de politie 300 voertuigen erbij heeft gehad, merken wij niet dat daarmee het gevoel van veiligheid terug is gekomen binnen de samenleving”, zei Mathoera. Dit, omdat er over het jaar 2019, 60 aangiftes op dagbasis zijn gedaan, 21 inbraken op dagbasis werden genoteerd en 29 levensberovingen per jaar. “Als we de cijfers doornemen, dan merk je dat ook uit de kant van de regering het gezag verder is afgenomen”, zegt zij. Mathoera ging ook in op de rellen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan op de concessies van Iamgold, waarbij er een dode is gevallen. “We merken dat de overheid geen gezag heeft in het binnenland en ook dat moet aangepakt worden in 2020”, gaf de parlementariër aan. Volgens haar zou er vanuit de kant van de regering gewerkt moeten worden aan het aantal politie- en militaire posten. De parlementariër is van mening dat het niet alleen moet blijven bij het aannemen van wetten, maar dat er ook gewerkt moet worden aan de capaciteit om orde en rust te handhaven. “De leiding van het korps is op de hoogte van de minpunten, zoals zelf aangehaald tijdens hun jaarafsluiting. Ik hoop dat er in 2020 zoals beloofd, een plan van aanpak komt”, aldus Mathoera.