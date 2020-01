Bij het streven naar perfectie, heeft de Surinaamse Volleybal Bond (SuVoBo) gemeend om de leiding van de Heren U-23 selectie in handen te geven van de internationale trainer Carlos Orta Felleove, uit Cuba. Fellove heeft nationaal de meeste successen behaald in Cuba en is ook bondscoach geweest van Botswana. Bondsvoorzitter Lionel Blokland ziet de komst van Fellove als een heel goede aanwinst voor de selectie, die dit jaar zal participeren aan het eerste U23 Caribbean Volleyball Championship voor mannen, dat van 3 t/m 12 april op Santo Domingo, de Dominicaanse Republiek, zal worden georganiseerd door Haïti. De voorbereidingen naar deze kampioenschappen zullen bij de heren en de dames woensdag van start gaan in de Ismay van Wilgen Sporthal. Lionel Nabibaks, Robert Bakboord en Patrick Laing, zullen Fellove ondersteunen in de technische staf. Nabibaks zal functioneren als assistent coach, Bakboord als trainer en Laing als manager van de selectie. Bij de dames U23 zal Erick Aikman coach, Sandrina Hunsel assistent coach, Sergio Diaz als trainer en Cindy Smuller de manager zijn.