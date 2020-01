In de zaak waarbij op 27 december 855 kg cocaïne werd aangetroffen op de Jules Sedney Haven, verneemt de redactie vandaag, dat deze week het hoofd van de Havenrecherche en nog drie personen, zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Het betreft de 25-jarige chauffeur Marlon T. en twee andere personen die security werkzaamheden verrichten. De cocaïne zat verstopt tussen een plaat die op de bovenkant van een lege container was gelast, waardoor er een smalle ruimte was ontstaan tussen de plaat en de bovenkant van de container.