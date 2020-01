Het Korps Politie Suriname (KPS) had gehoopt op minder verkeersdoden in 2019. Het jaar 2018 werd afgesloten met 76 verkeersdoden. Met de vier verkeersdoden die op oudejaarsdag zijn genoteerd, staat de verkeersbarometer 2019 op 80. De eerste verkeersdode op oudejaarsdag is een voetganger die iets na middernacht, rond 00.20u, werd aangereden door een bromfietser voor de Finabank aan de A.K. Doerga Sawhstraat in Nickerie. Later op de dag vond erop de hoek van de Picasso- en Amethietstraat in Paramaribo-Noord, een frontale botsing plaats tussen een pick-up en een personenauto. Hierbij kwam een vrouw om het leven. Zij is de tweede verkeersdode op oudejaarsdag. Daarna deed zich een aanrijding voor op de Oost-Westverbinding, waarbij twee doden vielen. Dit bracht de verkeersbarometer op 80. Via het Command Center kreeg de politie van Moengo het bericht dat een aanrijding met dodelijke afloop zich had voorgedaan op de Oost-Westverbinding. De wetsdienaren die de plek aandeden, constateerden dat het hierbij ging om twee Noah busjes die met elkaar in botsing waren gekomen op voornoemde weg. Volgens verklaring van enkele omstanders, kwam een van de bestuurders op de rijhelft van zijn tegenligger en moet daarbij de controle over het stuur hebben verloren. Hij kwam vervolgens op de berm terecht en daarna op de rijhelft van zijn tegenligger, met als gevolg de aanrijding. Twee personen overleden ter plaatse en enkele gewonden werden per eigen gelegenheid afgevoerd naar Albina. Vermoedelijk zijn deze slachtoffers overgebracht naar Frans-Guyana voor medische behandeling. Het aantal gewonden is nog niet bekend, aangezien zij reeds waren afgevoerd toen de politie arriveerde voor onderzoek. Het KPS wilde in 2019 minder verkeersdoden noeteren. Begin 2019 had inspecteur Max Terborg, het waarnemend hoofd van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) gezegd, dat dit vooral afhangt van het rijgedrag van de verkeersdeelnemers. Hij deed een beroep op de weggebruikers om zich te gedragen zoals de wet dat voorschrijft. “Eén dode is al één te veel”, aldus Terborg.