Op oudejaarsavond is een 10-jarig vuurwerkslachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH). De politie van Kwatta zou om 22.00 uur die avond, een melding hebben ontvangen over een vuurwerkongeval aan de Ramlakahanstraat. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen, dat vuurwerk dat werd afgeschoten door de familie K., van richting veranderde. Het vuurwerk schoot niet omhoog, maar schoot over de straat en zou daarbij enorme schade hebben aangericht aan huizen en een auto die langs de weg stond. Ongelukkigerwijs raakte hierbij de 10-jarige gewond. Op een film die de ronde doet op sociale media, is te zien dat het vuurwerk inschiet op een menigte die op dat moment langs de weg zit.

-door Yves Kloppenburg-