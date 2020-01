President Desiré Bouterse hield in de nacht van dinsdag 31 december op woensdag 1 januari 2020, zijn nieuwjaarsrede, die via radio en televisie werd uitgezonden: Landgenoten, Zojuist hebben wij wederom het oude jaar achter ons gelaten en een nieuw jaar ingeluid. 2020: een mooi getal dat, naar onze wens, de magie in zich zal bergen om een mooi, vitaal en vredig jaar te zijn. Op dit moment herdenken wij ook onze dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Onze zieken wensen wij een spoedige beterschap toe. Volk van Suriname, Na 100 jaar Alcoa/Suralco, hebben wij vandaag de officiële overdracht van de Afobakka-stuwdam en daarmee van de waterkrachtwerken te Afobakka aan de Republiek Suriname mogen voltooien. Delen van ons volk hebben dit moment met heimwee en weemoed beleefd. Andere delen van ons volk stomen zich echter klaar om de handen uit de mouwen te steken en met geloof in eigen kunnen aan onze ontwikkeling deel te nemen. Ook hier hebben wij van het oude afscheid genomen en hebben wij het nieuwe in de startblokken gezet. Suriname, gefeliciteerd! Laten wij allen samen werken om onze energievoorziening te optimaliseren alsook om spoedig onze bauxiet- en aluinaarde industrie, voornamelijk in West-Suriname, nieuw en modern leven in te blazen. Broeders en zusters, De wereld van vandaag is een wereld van ongekende ontwikkelingen: versnelde technologische innovaties, verbazingwekkende kennisvermeerdering, supersnelle modernisering en in de laatste decennia een toenemende wedijver om het beheer over gelimiteerde natuurlijke hulpbronnen en om beheersing van de ruimte. Dit laatste vormt de keerzijde van kansen en vooruitgang, waarvan ook onze regio niet gevrijwaard is gebleven. Het afgelopen jaar heeft ons continent gekenmerkt door wedijver tussen machten en daarmee diverse vormen van sociale onrust. Ook wij zijn deel van de grote wereld en ondergaan dagelijks vele prikkels en invloeden hiervan, zowel ten goede als ten kwade. Als consequentie van dergelijke wereldprocessen, hebben ook wij onze eigen beroering. Het valt ons en de wereldgemeenschap echter op dat onze Surinaamse beroering, ondanks alles, zich voltrekt in een sfeer van beheerste rust en in een sfeer van saamhorigheid, verdraagzaamheid, geduld en dialoog. Deze vredesattitude van ons volk inspireert alleszins tot oprecht en vooruitstrevend leiderschap en omgekeerd, versterkt een inspirerend leiderschap onze vredesattitude. Aan de andere kant ervaren wij beroeringen over de steeds nader komende bedreigingen van het klimaat door een toenemende CO2-uitstoot en toenemende vervuiling van de aarde en haar zeeën. De stijging van de zeespiegel is zorgwekkend vanwege het grote gevaar voor het voortbestaan van mensen, dieren en planten. Suriname blijft met het behoud van zijn bossen als longen, zuurstof leveren als bijdrage aan de wereld. Volk van Suriname, Door uitbreiding en verdieping van onze internationale relaties, worden wij steeds meer in staat gesteld, richting te geven aan onze nationale ontwikkeling alsook om onze economie te ontwikkelen in het licht van onze huidige en toekomstige behoeften. Als jonge natie hebben wij al ferme stappen gezet op het wereldpodium. Hierdoor zullen wij ons geleidelijk aan ontwikkelen naar de hoognodige differentiatie van onze economische structuur ter realisatie van evenwichtige maatschappelijke groei. De basis voor het productief worden van onze maatschappij, is connectiviteit. Door accent te leggen op de ontwikkeling van infrastructuur, zowel op het gebied van wegen, bruggen, zeevaart, luchtvaart alsook op ICT en toegang tot energie, verbinden wij ons met de wereld. Connectiviteit is tevens de basis voor ontwikkeling in de productieve sectoren zoals de dienstverlening, de agrarische sectoren, en het toerisme. Ons mijnbouwland zal daardoor doorgroeien naar een land met een nieuwe, duurzame toekomst. Landgenoten, Voor 2019 zijn de groeicijfers hetzelfde als voor 2018. Het jaar 2019 kenmerkt zich als een van de jaren met het laagste inflatiecijfer in de afgelopen jaren, welke zich reflecteert in de sterke munt. Het is daarom dat de regering steeds zegt dat de zwaarste periode voorbij is en dat we de opwaartse trend hebben ingezet. Wij moeten als volk ervoor zorgen dat wij in eenheid blijven optrekken en ons positief blijven opstellen. Met inzet van de monetaire autoriteiten bijgestaan door haar team van juristen en adviseurs, leunend op het vertrouwen van het Surinaamse volk, is na bijkans twee jaar door de rechter in Nederland bepaald om de onrechtmatig in beslag genomen gelden vrij te geven. Met de teruggave van onze gelden zal het vertrouwen in de financiële sector verder versterkt worden. De regering heeft met name in deze regeerperiode toegezegd, de topsport naar een ander niveau mede te tillen. Een voorbeeld hiervan is de nooit eerder gerealiseerde toekenning van sportpaspoorten aan voetballers van Surinaamse afkomst. Ik roep u op om onze sporthelden, die in het afgelopen jaar bijzondere topprestaties hebben neergezet te waarderen. Dergelijke opzienbarende talenten en resultaten hebben zij met enorme inzet en doorzetting tot ontplooiing kunnen brengen. Landgenoten, het is mij een voorrecht een lans te breken voor de topsport. Ik feliciteer u met de topprestaties met de regelmaat van de klok van zowel de individuele sporters als de collectieve sporters die zelfs op wereldniveau Suriname waardig hebben vertegenwoordigd. Landgenoten, wij zijn ons niet alleen ervan bewust, maar ook ervan overtuigd, dat het met elkaar realiseren van een mooie toekomst van dit land, ons aller geliefd Suriname, zonder enige twijfel het juiste perspectief is. Een land waarin wij met zijn allen met en voor elkaar, een sociaal rechtvaardig bestaan weten op te bouwen, en hierbij met vaderlandsliefde, met het hart op de juiste plaats, een menswaardig bestaan blijvend kunnen waarmaken. Wij, Surinamers, waar wij ook vandaan komen en waar wij ons vandaag ook bevinden, zijn gebaat bij rust, vrede, eenheid, ontwikkeling en dialoog. Broeders en zusters, Over iets minder dan vijf maanden gaan wij een belangrijke burgerplicht vervullen. Het gaat in dezen om onze democratische plicht als kiesgerechtigden tot het mede kiezen van onze politieke leiders voor de komende vijf jaar. Vanaf 1987 staat Suriname internationaal bekend voor het met succes organiseren van eerlijke, vrije en geheime verkiezingen. Wij zijn het ons verplicht om deze reputatie hoog te houden en deze waar te maken – ook in de komende verkiezing. Wij zullen hierbij steeds onze vrede en eenheid moeten behouden en beseffen dat wij nimmer onze vrije partijpolitieke keuze moeten laten prevaleren boven onze liefde voor elkaar en voor ons land. Landgenoten, op 25 mei 2020 zal blijken wat onze collectieve volkswil is. Voor de dan gedemonstreerde volkswil, zoals deze in de verkiezingsuitslag zal zijn weergegeven en vastgelegd, zullen wij allen, wat die uitslag ook moge zijn, het hoofd moeten buigen. Dit verwachten wij van onszelf en van alle burgers van dit land. Ik wens u allen met deze verkiezingsstrijd succes en vooral sportiviteit toe. Mag ik ten slotte u allen, mede namens mijn echtgenote en gezin, alsook namens de regering, een gezond en voorspoedig 2020 toewensen. God zij met U. God zij met ons Suriname. Ik dank u.