Tullow Oil plc (Tullow) maakte donderdag bekend, dat de Carapa-1-exploratieput, geboord op de Kanuku-licentie voor de kust van Guyana, op basis van een voorlopige interpretatie ongeveer 4 meter netto-olietoeslag is tegengekomen. Voorlopige resultaten van boren, draadregistratie, druktesten en bemonstering van reservoirvloeistof, wijzen op de ontdekking van olie in zandstenen reservoirs. Testen op boorplatformen hebben aangetoond, dat de olie een API van 27 graden heeft met een zwavelgehalte van minder dan 1 procent. Een gedetailleerde laboratoriumanalyse van de oliekwaliteit volgt te zijner tijd. De Carapa olie-ontdekking suggereert de uitbreiding van de Stabroek-licentie naar het zuiden naar de Kanuku-licentie. De Valaris EXL II jack-up rig boorde de Carapa-1-put tot een totale diepte van 3.290 meter in 68 meter in het water. De put zal nu worden aangesloten. “Het Carapa-1-resultaat is een belangrijk onderzoeksresultaat met positieve implicaties. We zullen nu de resultaten van de drie exploratieputten die in deze aangrenzende licenties zijn geboord, integreren in onze geologische en geofysische modellen in Guyana en Suriname, voordat we het toekomstige werkprogramma bepalen”, aldus Mark MacFarlane, Chief Operating Officer.