Met de overmaking van 111 miljoen US-dollar op de rekening van Alcoa voor de openstaande stroomrekening, vond op 31 december 2019, de officiële overdracht plaats van de Afobaka krachtcentrale. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft in een telefonisch gesprek met Wilmington Trust National Association (WTN), de formaliteiten afgehandeld. Bij het gesprek waren aanwezig: de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, Ruben Halfhuid, directeur van Suralco, Dilip Sardjoe, voorzitter van de commissie en Faranaaz Alibaks, die als jurist verbonden is aan dit team.

“We hebben absoluut geen problemen met de overname, de dam had in 2015 al van Suriname moeten zijn. We maken ons alleen zorgen over het onderhoud hiervan”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland, tegenover de krant. Volgens hem is het belangrijk, dat bij de overdracht er rekening is gehouden met de belangrijkste randvoorwaarde: het onderhoud van de dam. “Als we kijken naar de kosten die de overheid heeft moeten betalen aan Alcoa voordat de dam werd overgedragen, maak ik mij wel zorgen. Het gaat om achterstallige betalingen die zo hoog zijn opgelopen.

Ik vraag mij dan af of de overheid nu wel in staat zal zijn de kosten te betalen aan Staatsolie, zodat de dam verder onderhouden kan worden”, zegt Rusland.

Goedkopere stroom

Tijdens een gisteren gehouden persconferentie gaf minister Akiemboto aan, dat de stroomtarieven met de overname van de dam niet zullen worden verhoogd. ‘’Het is belangrijk dat energie betaalbaar en toegankelijk is voor zowel het bedrijfsleven als huishoudens’’, aldus de minister. Akiemboto gaf aan dat na goed overleg met Staatsolie, er zelfs plannen zijn om energie goedkoper te leveren dan de prijs die Suriname aan Alcoa betaalde.

Rusland: “Suriname heeft enorm veel geld verloren met de opkoop van energie bij Alcoa. We betaalden veel te veel per kwh.” Rusland zegt dat hij in het verleden, toen hij minister van NH was, een regeling had getroffen met Alcoa waarbij er maar een halve cent werd betaald per kwh. In de afgelopen jaren is dit opgelopen tot 0,09 cent per kwh. Rusland zegt zich voor te stellen dat erop den duur zoveel werd betaald, daar de stroom in feite bedoeld was voor het verwerken van aluinaarde, maar de stroom had volgens hem in 2015 goedkoper moeten worden, omdat deze activiteiten toen reeds waren gestopt.

Een ander probleem is volgens Rusland het feit dat Suralco eerder is gestopt met haar werkzaamheden. Suriname heeft hierdoor enorme economische schade geleden. “Als land maak je bij zulke grote multinationals een planning voor jouw inkomsten op basis van het lopend contract. Daar zij reeds in 2015 waren gestopt, was dat al een verlies voor het land. Het werd alleen erger met een betaling van 111 miljoen US-dollar”, zegt Rusland.

Regering leent 125 miljoen US-dollar bij Oppenheimer

Minister Hoefdraad zei tijdens de persconferentie, dat er 125 miljoen US-dollar bij Oppenheimer is geleend om de achterstallige betaling te voldoen. Volgens hem waren er meerdere banken die wensten in te spelen, echter waren de condities van Oppenheimer het best. Na aftrek van de kosten, zal de rest van het geld naar de overheid gaan. De looptijd van de lening is gesteld op vier jaar. Rusland: “We zullen in de komende periode zien wat er met het extra geld gedaan zal worden, maar zoals gewoonlijk, zullen ze het gebruiken voor hun favoriete projecten.”

