Volgens de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, zijn er op 30 en 31 december, een aantal roofovervallen en een steekpartij genoteerd. Op maandag 30 december omstreeks 21.00 uur, werd een toerist, de 32-jarige R.J., beroofd aan de Van ‘t Hogerhuysstraat ter hoogte van GOw2. De toerist werd op de locatie overrompeld door twee criminelen. Zij beroofden hem van zijn mobiel, zijn pinpas en zijn creditcard. Na hun daad, vluchtten de criminelen te voet richting de Bolletriestraat. R.J. liep tijdens de overval geen letsels op. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Bij een andere roofoverval aan de Sophia’s Lustweg op oudjaar, is een winkelier overvallen in zijn supermarkt. De winkelier gaf aan dat hij op het moment van het gebeuren alleen in zijn supermarkt was. De dader haalde plotseling een mes tevoorschijn en bedreigde de winkelier ermee. De dader maakte bijkans SRD 2000 en een mobiele telefoon van de winkelier buit. De rover stapte daarna in een witgelakte auto en reed in een volle vaart weg. De politie van Kwatta is bezig de dader op te sporen.

Tijdens een schietincident op oudejaarsavond aan de Waterkant ter hoogte van de Centrale Markt, zijn een man en een vrouw het slachtoffer geworden. Zij liepen schotverwondingen op aan hun benen.

Volgens een lokale krant, is de man per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp. De vrouw werd per ontboden ambulance vervoerd. De oorzaak van het schietincident wordt nog onderzocht.

In december gaf Abop-parlementariër Edward Belfort in een eerder gesprek met De West aan, dat de leiding van Suriname geen aandacht schenkt aan de veiligheid van de gemeenschap. “De criminaliteit neemt toe en zowel de korpschef als de minister, zwijgt.’’ Volgens Belfort zou de korpschef de gemeenschap moeten toespreken en voorlichting moeten geven, vooral in de drukke decembermaand. “In de maand december zou de politie juist extra moeten surveilleren en alertheid brengen bij de samenleving en de minister zou acties moeten voeren. Er wordt geen enkel beleid gemaakt”, zei Belfort.