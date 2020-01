De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), heeft gisteren drie medewerkers gehuldigd tot jubilaressen in verband met 40, 25 en 12,5 jaar trouwe dienst. Van de drie jubilaressen gaan er twee met pensioen. Volgens de directeur van MAS, Michel Amafo, hebben deze mensen een grote bijdrage geleverd bij het realiseren van de doelen van het bedrijf. “Dit jaar was voor ons een jaar vol uitdagingen”, zegt hij. De directeur gaf aan dat hij tevreden is met het werk dat de medewerkers verrichten. Amafo: “De mensen werken in weer en wind.” Hij gaf aan dat erbij MAS sprake is van teamwerk en dat van iedereen wordt verwacht dat hij een bijdrage levert. “Het is geen one man show“, zei Amafo. Volgens hem is dit werk een zwaar en gevaarlijk. Hij gaf verder aan dat hij als directeur ervoor moet zorgen dat de medewerkers goed opgeleid zijn en over de nodige vaardigheden dienen te beschikken om het werk naar behoren te doen. “Dat is leiderschap, het gaat erom dat je de mensen de waarheid moet vertellen. Als je populair wilt zijn, kun je niet leiden. Leiderschap is doen wat goed is en niet doen wat de mensen willen”, aldus Amafo. MAS is een overheidsorgaan dat zich richt op de veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen van en naar Suriname. De MAS maakt deel uit van het ministerie van Transport. Sinds 2014 is oud-diplomaat David Abiamofo, president-commissaris van de Maritieme Autoriteit Suriname. Voor 1947 werd het loodswezen in de havens uitgevoerd door particulieren, en sindsdien door de overheid. Bijbehorende taken waren vanaf het begin ook de bebakening, betonning en hydrografie, later aangevuld met taken als het houden van toezicht. In de loop van de jaren kende de dienst de volgende namen: 1 juli 1947: Haven & Loodswezen, 25 maart 1982: Dienst voor de Scheepvaart, 14 mei 1998: Maritieme Autoriteit Suriname en Maritiem Museum 2017 In 2002 richtten toenmalig MAS-directeur Eddy Fitz-Jim samen met zijn echtgenote Gré, het Maritiem Museum op in de Flying Fish, de voormalige woning van de marinecommandant.