“Na de kwestie van de Chinese hektrawlers, zijn zaken binnen de visserijsector in rustiger vaarwater gekomen”, zegt de voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie (SSA), Udo Karg, tegenover de krant. Hij blikt positief terug op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar plaatsvonden binnen de sector. Karg geeft aan opgelucht te zijn met het vertrek van de trawlers, gezien deze hebben gezorgd voor vertraagde investeringen binnen de sector. “De fabrieksschepen waren een te grote druk voor de sector”, aldus de voorzitter.

De zes Chinese hektrawlers die zich vanaf november 2018 in onze wateren bevonden, vertrokken 3 augustus onder het toeziend oog van de Kustwacht uit Suriname. De aanwezigheid van de boten zou voor heel wat ophef hebben gezorgd binnen de visserijsector, omdat het erop leek dat de schepen in aanmerking zouden komen voor een visvergunning. Verschillende organisaties binnen de sector en leden van het parlement, trokken aan de bel, omdat volgens hen de trawlers niet voldeden aan de eisen van de Surinaamse viswetgeving, zij hadden namelijk een veel groter vermogen dan toegestaan is in onze wateren.

De eigenaar van de trawlers spande een rechtszaak aan tegen de Staat Suriname, maar verloor deze. De rechter stelde dat binnen twee weken, de trawlers moesten vertrekken.

“Het is voor ons een gepasseerd station en we richten ons nu op het vergunningenbeleid, dat door de toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, zou zijn ingetrokken naar 47”, zegt Karg. Verder geeft hij aan dat de sector bezig is met het uitwerken van een masterplan. “Het is niets anders dan een vijfjarig plan voor de sector, waarin de plannen en ontwikkelingen worden opgenomen”, zegt de voorzitter.

Een ander positief punt is volgens Karg het feit dat de export van vis lichtelijk is gestegen. “Er is lokaal wel een daling te merken in de visverkoop en vooral deze maand, maar dat is normaal. Het gaat om een natuurproduct en vooral in de maanden december en januari, ligt de verkoop een beetje lager”, geeft Karg aan. Er wordt volgens hem nog steeds gezocht naar een brandstofcompensatie, maar zover is het nog niet. “Zaken lopen nu wel wat vlotter, dus hopelijk komt het spoedig van de grond”, zegt de voorzitter. Karg wenst de totale gemeenschap en de visserijsector, een voorspoedig 2020.

