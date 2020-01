Xaviera Jessurun, trekker van The Next Generation Movement (NGM), zegt desgevraagd aan De West, dat het volk ‘’ready moet zijn voor de naweeën na de verkiezingen op financieel-economisch gebied’’. Volgens haar beginnen de echte problemen na de verkiezingen. Jessurun stelt dat er nu alles wordt gedaan om een positief beeld te geven van de economie van Suriname. Zij voegt eraan toe dat de effecten van de leningen, niet uit zullen blijven. Zij zegt dat er in 2019 heel veel geleend is door de regering, wat zeker niet goed is voor de economie van het land. Daarom is er volgens haar als collectief gehandeld tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld.

Hoewel de wijziging er toch door is gedrukt door De Nationale Assemblee (DNA), zegt zij dat de acties wel degelijk een bijdrage hebben geleverd dat de lening van US-dollar 150 miljoen via Oppenheimer niet door is gegaan. Voor het laatst is er een discussieavond met vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en politieke partijen georganiseerd over de Wet op de Staatsschuld. Hierna is er niets meer van hen vernomen.

Over wat de stand van zaken is met betrekking tot de leningen, zegt Jessurun dat het voor nu niet duidelijk is. Wel weet zij dat de regering van plan is een lening af te sluiten van US-dollar 125 miljoen tegen zeer nadelige voorwaarden.

NGM heeft zich het afgelopen jaar vooral sterk gemaakt in de kwestie Suralco/Alcoa en heeft meerdere malen erop gewezen, dat de onderhandelingen nadelig zijn voor Suriname. Ook zijn er protestacties gehouden in Paramaribo en bij de raffinaderij te Paranam. Jessurun geeft aan dat in het nieuwe jaar, het belangrijk is dat er meer verdraagzaamheid moet komen, ongeacht geloof, etniciteit, religie en/of organisatie.

door Johannes Damodar Patak