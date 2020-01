Een deel van de studenten van de Algemene Leraren Opleiding (ALO), zou zijn geld terug hebben gekregen. Dit zegt de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre, tegenover de krant. “Ik heb van de studenten vernomen, dat voor een deel van de studenten het bedrag is gerestitueerd, echter gaat het niet om het totaalbedrag”, zegt de voorzitter.

De vorige maand vond de start plaats van het prebachelorprogramma 2019-2020 van de Academische Leraren Opleiding (ALO). Nadat de studenten vernamen, dat een paar van de vakken online zullen worden gegeven en zij de week daarop al over een laptop en een internetaansluiting moesten beschikken, eiste een aantal studenten hun geld terug. De studenten vroegen aan de Bond van Leraren (BvL) ondersteuning voor dit probleem. De bond richtte tot twee keer toe een brief aan de minister, doch een reactie bleef uit. “We hebben momenteel vakantie, dus ik weet niet als er is gereageerd. Maar daarvoor was er nooit een reactie gekomen van de minister”, zegt Mangre. Ze geeft aan van de studenten te hebben vernomen, dat ze een deel van het bedrag terug gekregen hebben.

“Ik wil weten waarom niet het volledige bedrag, gezien geen van de studenten ooit les heeft gevolgd en alles online is geschiet. Men kan mijn onmogelijk zeggen dat er onkosten zijn gemaakt”, geeft de voorzitter aan.

Mangre wil ook weten, waarom niet alle studenten de kosten hebben terug gekregen. “Ook hier telt het gelijkheidsbeginsel en als het ander deel zijn geld terug wil, dan dien je het ook te restitueren”, aldus de voorzitter. Ze geeft aan dat dit in januari verder onderzocht zal worden.

