In Suriname wordt er een stijging van het gebruik van lachgas, een partydrugs, geconstateerd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zorgelijke berichten over het aanbod en het gebruik van allerlei drugssoorten in ons land, voornamelijk door de jongeren, ontvangen. Het ministerie waarschuwt een ieder over het gebruik van lachgas, omdat deze drugssoort zeer gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van de mens. De gevolgen die na het gebruik van dit middel kunnen ontstaan, zijn zeer ernstig. Lachgas (N2O, distikstofmonoxide, distikstofoxide) is een kleurloos, niet irriterend zoetgeurend gas, dat als een narcosemiddel bij operaties in ziekenhuizen wordt gebruikt. Het middel wordt via de beademing toegediend om de patiënt onder narcose te houden. Lachgas wordt ook in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in gaspatronen voor slagroomspuiten. Gaspatronen met lachgas zijn in de supermarkt en in kookwinkels te koop. Zeker onder de jongeren wordt dit middel als ‘oppepper’ gebruikt bij feestjes en andere gelegenheden. De dealers voorzien in de behoefte van de gebruikers die steeds in aantallen toenemen, doordat er op heel jonge leeftijd gestart wordt met drugsgebruik. Jongeren zijn erg kwetsbaar, doordat ze heel gemakkelijk geneigd zijn te experimenteren en bevinden zich in een leeftijdsfase, waarbij er weinig zorgen wordt gemaakt over de gezondheid en de toekomst. De jongeren zien zichzelf als sterk, weerbaar, niet kwetsbaar en als het ware onsterfelijk. Vermeldenswaardig is dat het beginnen met het gebruik van drugs, voordat de hersenen volledig gerijpt zijn (rond 23-24e jaar), het desastreuze gevolg heeft dat er sneller sprake is van misbruik en de ontwikkeling van verslaving. De persoonlijke ontwikkeling van de gebruikers raakt erg verstoord, wat ernstige sociaal-maatschappelijke gevolgen op termijn kan hebben. Door een ongezonde levensstijl ontwikkelen de gebruikers meestal ook ernstige lichamelijke ziektes zoals, longziektes, hart- en vaatziektes, maligniteiten. Een groot deel raakt ook geïnfecteerd door hiv. In Suriname is lachgas sinds een aantal jaar zeker ook verkrijgbaar in het uitgaansleven. Lachgas wordt vaak verkocht op underground feestjes en gebruikt bij huisfeestjes. Meestal halen gebruikers met hun vrienden een aantal ballonnen, die gelijktijdig worden gebruikt. Lachgas zit in slagroompatronen (die legaal verkrijgbaar zijn bij groothandels) en kan door een slagroomspuit in een ballon worden geblazen. Men zuigt of inhaleert het lachgas uit de ballon en ervaart binnen een paar seconden een licht verdovend effect. Na de inhalatie uit de ballon komt het lachgas via de longen in het bloed terecht, en heeft een remmend effect op de werking van het centrale zenuwstelsel. Lachgas is een krachtige pijnstiller en een zwak verdovend middel. Het heeft ook een angstverminderend en een minimale spierverslappende werking. Bij de inademing van lachgas ontstaat een bewustzijnsdaling die lijkt op dronkenschap (roes), wat kan leiden tot giechelig gedrag, vandaar de naam lachgas. Daarnaast veranderen de stemming en de waarneming, men ziet wazig, terwijl geluiden lijken te vertragen en te vervormen. De effecten van lachgas zijn van korte duur. Het effect treedt na ongeveer 20 seconden open houdt slechts enkele minuten aan. Hierdoor is de gebruiker sterk geneigd om het meerdere keren na elkaar te gebruiken, meestal in groepsverband. Vooralsnog is er geen wetgeving tegen de verkoop van lachgas voor niet medische en niet-industriële doeleinden. Derhalve waarschuwt het ministerie voor de ernstige gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan vanwege het gebruik van dit middel. De risico’s van het gebruik zijn: 1. Zuurstoftekort in de hersenen: lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kunnen er hoofdpijn en concentratiestoornissen optreden, de gebruiker kan duizelig worden, het evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen of flauwvallen. 2. Bevriezen van de lippen en de longen: wanneer lachgas vanuit de gasfles rechtstreeks geïnhaleerd wordt. Dit kan levensgevaarlijk zijn, omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook de neus en de stembanden kunnen bevriezen. 3. Neurologische stoornissen: langdurig gebruik van lachgas zorgt voor een door blokkade van de werking van vitamine B12. De effecten zijn vergelijkbaar met Vit B12 te kort bij chronisch alcoholmisbruik. Zoals tintelingen in de vingers en ledematen, spierzwakte in de benen, vermoeidheid en geheugenverlies. 4. Hersenschade bij jongeren: verstoring van de rijping van de hersenen van kinderen, tieners en adolescenten. 5. Gevolgen tijdens zwangerschap: lachgas kan een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken en dit heeft ernstige gevolgen voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden. Het ministerie van Volksgezondheid doet ook een beroep op ouders om hun kinderen bewust te maken van de negatieve gevolgen die het gebruik van lachgas met zich mee kan brengen. Tegen de jongeren blijft het ministerie zeggen: ‘Zeg nee, tegen elke vorm van drugsgebruik!’