Afgelopen zaterdag gaf procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath- Panday, tijdens zijn toespraak bij de bevordering van enkele BBS’ers aan, bezorgd te zijn over de nonchalance bij gewapende instituten. Na uitspraken van de voorzitter van de Politiebond, Raoul Hellings en van de voorzitter van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname Bond (BBS), Harold Toekaja. Hellings haalde afgelopen vrijdag tijdens zijn toespraak bij de jaarafsluiting van Korps Politie Suriname (KPS) aan hoe onverantwoordelijk bepaalde leden van het KPS zich gedragen op de werkvloer. Hij wees er op hoe sommige tijdens hun nachtshift het licht van het politiebureau uitschakelen en gaan slapen in plaats van op het veld te zijn om te surveilleren. Toekaja had het over het tekort aan discipline van sommige BBS’ers. Baidjnath- Panday zei dat de BBS’ers en de politie en allen die geroepen zijn om conform hun beroep diensten te verlenen in naam van de Staat behoren op hun plek alert te zijn. “Met een gesloten oog vallen ook de oren dicht. U hebt een wapen in de hand voor wie? U moet waardig de dienst uitdragen”, zegt de PG. Hij gaf verder aan, dat ondanks het positieve, het negatieve overschaduwt. ‘’De negatieve handelingen vallen toch meer op.’’ Gericht aan de BBS’ers zei Baidjnath- Panday, dat zij zichzelve moeten evalueren om te kijken of ze voldoende hebben gepresteerd voor de streep op hun schouders. “U hebt trouw beloofd aan de wet en de dienstopdracht.’’ Verder gaf hij aan dat er eerst plichten vervuld moeten worden en dan komen rechten aan de beurt. “Collega’s beschermen elkaar in wanbeleid, het is niet alleen een attitudeprobleem, maar iets uit de inborst. Het zou goed zijn als er een handvest voor de BBS’ers zou zijn, zoals dat geldt voor de politie. Zodat ze weten wat hen boven het hoofd hangt bij een gedraging die niet getolereerd wordt”, aldus Baidjnath- Panday.