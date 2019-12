In het kader van het bezoek van de minister van Toerisme van Guyana, Haimraj Rajkumar en delegatie aan Suriname, heeft vandaag de ondertekening van het Guyana-Suriname Tourism Accord, plaatsgevonden. De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van de minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in Suriname. De ondertekening vond plaats tussen Haimraj en minister Stephen Tsang van HI&T. Het doel van deze ondertekening is gebaseerd op een goede vriendschappelijke samenwerking tussen Suriname en Guyana op het gebied van toerisme. “Wij zijn bijzonder blij met deze mijlpaal en ook nog meer dankbaar, dat de minister van Guyana zijn tijd heeft genomen, om nog voor de jaarafsluiting, dit akkoord met ons te tekenen”, zegt Tsang. De minister geeft aan, dat het een hele tijd heeft geduurd, maar dat hij heel erg enthousiast is over deze ontwikkeling. De samenwerking heeft tot doel de toerisme-industrie in beide landen te promoten. Volgens de minister heeft het ministerie al vele afspraken gemaakt en is er ook een plan van aanpak gemaakt, waarbij de landen in drie maanden tijd, al resultaten willen zien. Tsang legt uit dat dit een eerste stap zal zijn van een samenwerking tussen Suriname en Guyana, en dat Frans-Guyana in een later stadium ook zal worden betrokken. “Zodat deze drie landen gezamenlijk het toerismeproduct voor de regio kunnen promoten.” Tsang zegt dat dit ook een samenspel is van verschillende belanghebbenden en dat dit een win-winsituatie zal zijn. “Het ministerie kijkt naar de waardeketen van een ontwikkeling, vandaar dat deze samenwerking met Guyana van eminent belang is en dat dit in het voordeel van beide landen zal zijn”, aldus Tsang. De minister geeft verder aan uit te kijken naar de verdere ontwikkelingen. “Wij wensen Suriname en Guyana heel veel succes met deze mijlpaal en we gaan in het nieuwe jaar met vreemde krachten en vol enthousiasme, werken aan het product toerisme in Suriname en Guyana.’’ De Guyanese minister geeft aan, dat hij ook uitkijkt naar een staatsbezoek van de president van Suriname, zodat er verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Tot slot wenst de minister de samenleving heel veel succes, liefde en voorspoed in het nieuwe jaar toe.