Het is niet duidelijk als de Afobaka stuwdam morgen wordt overgedragen aan de staat Suriname. De regering deelde mee, dat de dam op 31 december in handen van de staat komt en dan overgedragen zal worden aan Staatsolie N.V. De voorzitter van de vaste commissie van Alcoa in De Nationale Assemblee (DNA), Wendell Asadang, zegt desgevraagd aan De West, dat uit de gesprekken gevoerd met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, het lijkt alsof het wel zal gebeuren. Echter kan hij dit niet bevestigen. De NH-minister was niet te bereiken voor een reactie. “Indien de dam morgen niet in de boezem van de staat komt, dan zal het wel aan de regering gelegen hebben”, zegt de commissievoorzitter. Hij deelt wel mee dat nadat er vragen zijn gesteld in het parlement, de minister documenten naar het parlement en de commissie heeft gestuurd. Jammer genoeg heeft hij deze vanwege de drukte, nog niet door kunnen nemen. Ook de assembleeleden Gregory Rusland en Carl Breeveld, beide leden van de vaste commissie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), weten niet wat de status van de dam is. De documenten hebben zij nog niet onder ogen gehad. Breeveld is niet te spreken over de wijze waarop de regering omgaat met deze kwestie. Volgens hem getuigt de onduidelijkheid van de dam van onbehoorlijk bestuur. Hij weet wel dat er een lening is afgesloten om de schuld van US-dollar 120 miljoen bij Suralco af te lossen. De regering heeft het voorstel van Jacobs Consultancy om generatorenactiviteiten en transmissie/distributieactiviteiten te scheiden, overgenomen. Zo zal de EBS zijn taak veranderen naar transmissie- en distributiebedrijf en zal de regering de EBS ondersteunen om de meeste schulden van de EBS af te lossen. De generatoren van de EBS en de Afobakadam komen onder het beheer van de dochteronderneming van Staatsolie N.V., de Staatsolie Power Company (SPCS), terwijl de Alcoa door zal gaan met de operatie van de dam onder een transnationale managementovereenkomst. De staat zal met de overname van de Afobaka stuwdam, de kosten van energie terugbrengen met US-dollar 41 miljoen, wat de subsidie met 25 procent terugbrengt.