Milieudeskundige Erlan Sleur en voorzitter van Stichting Probios Suriname, zegt in gesprek met De West, dat het jaar 2019 met recht een jaar van records genoemd mag worden. “Helaas trieste records van wereldwijde bosbranden, hittegolven, droogte, orkanen, overstromingen, koraalsterfte”, zegt hij. Op een bepaald moment woedden er alleen al in de Amazone, 80.000 bosbranden. Ook zeer verontrustend waren de branden in Siberië, waarbij volgens Green Peace zeker 120.000 vierkante km aan bos en veen is verbrand. “Dat is 71 procent van ons landoppervlak”, aldus de milieudeskundige.

De Arctische gebieden zoals Siberië en de reusachtige toendra’s, waar het normaal koud en ijzig is, staan in brand. ‘’We hebben ook mooie ecosystemen met een rijke biodiversiteit, zoals de koraalriffen van Great Barrier Reef, zien verdwijnen. De gigantische vispopulaties in de oceanen staan op het punt te verdwijnen en nog veel meer’’, zegt Sleur. Volgens hem zijn deze zaken een eyeopener voor velen die zich ervan bewust zijn dat onze aarde aan het opwarmen is door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool.

Sleur zegt dat degenen die als grote bazen en miljardairs rondlopen van oliebedrijven als Shell en Texaco, mijnbouwbedrijven als Alcoa, Iamgold, Newmont, BHP Billiton, maar ook Coca Cola en China, 90 procent van alle vernietiging op hun naam hebben staan. “Ik noem China, omdat dit land zich gedraagt als de grootste multinational op aarde”, benadrukt de milieudeskundige. Met zijn één partijenstelsel heeft China het meest kapitalistische systeem op aarde overtroffen. Tegelijkertijd is China bezig met een charmeoffensief om in zijn eigen land, miljoenen bomen te planten en gooit het er miljoenen dollars tegenaan de panda te redden van uitsterven en deze als ambassadeurs de wereld rond te sturen. “Hoe hypocriet kan de mens zijn? Moet ook het WWF zich niet achter zijn oren krabben, gezien het WWF de panda ook als logo heeft? Ook Suriname is het slachtoffer van deze Chinese strategie om zijn macht hier uit te breiden en goedkoop aan zijn grondstoffen te komen”, benadrukt Sleur.

Wekelijks vertrekken er grote schepen vol met boomstammen richting China. Sleur zegt dat er veel Chinese goudzoekers zijn die bij presidentiële verordening gerechtigd zijn met het zeer giftige cyanide te werken in onze bossen, zonder duidelijke veiligheidssystemen om de natuur te ontzien. “Natuurlijk mag je dan de vraag stellen in hoeverre onze eigen regering verantwoordelijk gesteld kan worden voor deze criminele uitwassen naar mens en natuur”, zegt Sleur.

Wat zal 2020 ons brengen?

“Wij mogen onze borst nat maken, want ook al hebben wij geen orkanen en bosbranden (nog niet), de stijgende zeespiegel zal voor 80 procent van onze bewoners een probleem gaan worden”, zegt hij. Al deze mensen wonen op de oude en jonge kustvlakte en de stijgende zeespiegel zal dit deel van het land volgens Sleur onder water zetten.

Wat kunnen we doen om onze planeet minder te belasten?

“Wees niet alleen bewust, maar vooral ook betrokken. Wees bewust van je rij- en reisgedrag. Gebruik de auto minder en ga fietsen. Verzamel al je plastic en lever het in bij Amreco voor recyclen. Koop bewust geen producten die slecht zijn voor onze planeet, met name palmolie, soja, rundvlees”, aldus Sleur. Voor onze leiders en politici heeft hij ook een boodschap: “Jullie hebben kinderen en ook zij willen een toekomst in een gezond en mooi land, leven zonder kwik, cyanide ontbossing en vervuiling. Sluiten jullie je ogen niet voor misdaden en misstanden, want daarmee ben je medeplichtig en de gemeenschap zal jullie ter verantwoording roepen. Wees geen deel van het probleem, maar deel van de oplossing”, aldus Sleur, die tot slot een ieder een gelukkig, gezond en bewust 2020 toewenst.