Al geruime tijd is bekend dat er veel Cu-banen naar ons land komen. Uit documenten waarop de krant de hand heeft kunnen leggen, blijkt dat per week er tussen de 100 en 130 Cubanen ons land binnenkomen. Het zou gaan om personen en gezinnen die vanwege de financiële situatie in hun eigen land, op zoek zijn naar een beter bestaan. Volgens de minister van Binnenlandse Za-ken, Mike Noersalim, is het belangrijk dat ook deze groep wordt opgevangen. Echter heeft onderzoek uitgewezen dat Cubanen bereid zijn om voor veel minder geld te werken binnen de verschillende sectoren. “We zijn een klein land dus we hebben vreemdelingen altijd de toegang gegeven om zich te vestigen, echter gaat het nu ten koste van Surinamers. Dit omdat deze groep bereid is om haast elk werk te doen voor veel minder geld”, zegt DA’91-voorzitter Angelic del Cas-tilho, tegenover de krant. Volgens de politicus zijn de Cubanen die in dienst worden genomen, geen lid van een vakbond en dragen vaak ook geen belasting af. “De documenten van deze mensen zijn vaak niet in orde, dus ze werken illegaal. De overheid verliest op zo een manier ook haar inkomsten”, zegt Del Castilho. Een ander probleem is volgens haar dat de Cubanen binnen zeer korte tijd, beschikken over een heleboel documenten. “Voordat je denkt, beschikken ze over rijbewijzen en ID-kaarten. Dat wil zeggen dat het gaat om een ge-organiseerde groep. Het lijkt erop alsof hun proces wordt versneld”, zegt de politicus. Del Castilho vraagt zich af hoeveel kennis en ervaring de Cubanen hebben opgedaan alvorens zij in aanmerking komen voor zo een rijbewijs. Hoewel ze van mening is dat deze groep de banen van de Surinamers inpikt, geef ze aan dat ze ook zijn blootgesteld aan een heleboel gevaren. “Deze groep krijgt te maken met zaken als mensensmokkel en wordt ook nog uitgebuit door hun werknemer, omdat ze genoodzaakt zijn gelden over te maken voor hun familie in Cuba”, zegt de politicus. Intussen is ook bekend dat Cuba onlangs interesse heeft getoond voor de Surinaamse witte rijst. De prijs die Cuba wenst te bieden aan ondernemers, ligt hoger en gunstiger dan van de overige exporteurs. Niet duidelijk is waar Cuba het geld vandaan wenst te halen om te importeren, gezien de Cubaanse bevolking juist naar ons land trekt om dollars weg te sturen voor hun familie.

door Yves Kloppenburg