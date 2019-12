Desiré Bouterse moet op woensdag 22 januari 2020, voor de Krijgsraad in persoon verschijnen. Zijn raadsman Irwin Kanhai heeft op 2 december jongstleden, verzet aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad. Bouterse is op 29 november door de Krijgsraad veroordeeld tot twintig jaar celstraf in het 8 Decemberstraf-proces voor moord en uitlokking met voorbedachten rade, waarbij vijftien mensen opzettelijk zijn vermoord. Er is geen gevangenneming gelast. Om hoger beroep aan te kunnen tekenen bij het Hof van Justitie, moet Bouterse eerst verzet aantekenen bij de Krijgsraad. Kanhai zal in het bijzijn van zijn cliënt moeten onderbouwen, waarom hij het oneens is met het verstekvonnis. Als Bouterse zal verschijnen, is niet duidelijk. Mocht Bouterse niet verschijnen, dan wordt het verstekvonnis bekrachtigd en kan hij nog gebruikmaken van het rechtsmiddel hoger beroep. Binnen 14 dagen zal hij hoger beroep moeten aanteken, anders wordt het vonnis onherroepelijk.