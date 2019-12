Vier leden van de Progressieve Werknemers Bond (PWO), hebben op 17 december jongstleden in een brief rekenschap gevraagd aan het bestuur inzake vermoedelijke malversaties met betrekking tot gelden die zijn opgehaald en betaald aan een bedrijfseconoom in de kwestie van het RCR Medical Center, meer bekend als Zorghotel. In de brief stellen de werknemers dat er SRD 7.000 is opgehaald om de kosten van de advocaat en bedrijfseconoom te kunnen dekken, terwijl de PWO-voorzitter slechts SRD 1.000 heeft betaald. Ook zou Zunder leden die niet in aanmerking zijn gekomen voor een afkoopregeling, voorgehouden hebben dat zij zelf een advocaat in de arm moeten nemen, ondanks dat zij een bijdrage van SRD 200 hebben gedaan.

De vier leden beschuldigen de PWO-voorzitter van dwaling en voelen zich in de maling genomen.

Zunder zegt desgevraagd aan de redactie, dat hij de brief gisteren onder ogen heeft gehad. Hij typeert het schrijven als ‘’onzin en on-waarheden die door be-stuurslid Donovan Grep worden aangestuurd’’. Hij geeft aan dat er in totaal SRD 3.500 is opgehaald, waarvan SRD 2.000 is betaald aan advocaatkosten. Het restant zit in de kas van de bond. De voorzitter geeft aan dat leden slechts SRD 15 per maand aan contributie betalen. Zunder ziet de brief als een poging van Grep om hem in een kwaad daglicht te stellen. “Hier en daar heb ik ook gehoord dat hij de bond wil overnemen. Maar daartoe is hij niet in staat, want hij is in-competent. Daarvoor moet je keihard werken. Grep is alleen maar een praatjesmaker”, aldus de PWO-voorzitter. Hij deelt mee dat er reeds een afzettingsprocedure gestart is tegen Grep. Zunder is ook voorzitter van de Algemene Werknemers Bond (AWB).

Grep geeft aan dat Zunder de leden heeft voorgehouden dat de kosten voor de bedrijfseconoom, SRD 5.000 bedroegen. Op een gegeven moment hoorden de leden niets over de on-derhandelingen en nam Grep zelf contact op met de econoom, die hem voorhield dat hij slechts SRD 250 als voorschot had ontvangen. Hierna ontstond er beroering in de bond, waarna de druk op de voorzitter toenam. Leden hebben toen ook het vertrouwen in Zunder opgezegd. Hierna maakte hij volgens Grep haast met de zaak. Hij be-nadrukt dat de PWO op dit moment door Zunder stuurloos is. Grep zegt dat er al drie jaar geen financieel verslag is uitgebracht, on-danks dat er meerdere ma-len hierop is gewezen. Ook bij Huize Albertine en Ma-jella heeft de voorzitter volgens hem gefaald om te or-ganiseren. Bij Huize Majel-la wachten de werknemers al sinds vorig jaar augustus. Over de afzettingsprocedure zegt Grep, dat het de voorzitter niet zal lukken, omdat leden geen vertrouwen meer in hem hebben. Ook bij Isoper N.V. is er volgens hem sprake van onwaarheden. Grep vertelt dat er een overeenkomst is gekomen voor de mensen die nog werkzaam zijn bij Isoper N.V., terwijl er niets is gedaan voor die zes mensen die zijn ontslagen. “Zunder voert opdrachten uit van Hoefdraad”, zegt Grep. Bestuurslid Stefanus Ligorie zegt nog geen oordeel te willen vellen over deze zaak en de stukken af te wachten. ‘’Ik wacht op de eerstvolgende vergadering om zaken eerst intern te bespreken’’, zegt hij. Een ander bestuurslid dat niet bij naam genoemd wenst te worden, zegt al bijna twee jaar niet meer actief te zijn in de bond, vanwege interne strubbelingen. Hij geeft aan dat er inderdaad geen financiële verslagen zijn uitgebracht.

door Johannes Damodar Patak