Nirmala Dewnarain die eerder geen zorg kreeg van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramari-bo (AZP), krijgt inmiddels medische zorg van dit ziekenhuis. Zij is onder behandeling van chirurg A. van Kanten.

Het zusje van Nirmala, Ursila, zegt tegenover De West, dat de chirurg ervoor heeft gezorgd dat via het Staatsziekenfonds (SZF), er een verpleegkundige tot aan huis komt. Dewnarain heeft een ernstige vorm van trombose en daardoor een wond aan haar ene been, die door de verpleegkundige behandeld zal worden. Ursila zegt zeer tevreden te zijn over de manier waarop de chirurg is omgegaan met de zaak. Zij geeft aan dat Dewnarain het nu beter maakt, maar nog verre van genezen is. Ze gebruikt laxeermiddelen, maar die helpen niet. Ze drinkt wel, maar eten houdt zij niet binnen. “Het moment dat zij wat eet, geeft ze het over”, zegt het zusje.

De SEH van het AZP weigerde Dewnarain op maandag 9 december medische zorg, nadat zij door de SURCAD-ambulancedienst was binnengebracht.

door Johannes Damodar Patak