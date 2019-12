De directie van het ’s Lands Hospitaal, weerspreekt de aantijging dat ze mevrouw Nirmala Dewnarain, die op 9 december dringend op zoek was naar medische hulp, niet wilde helpen. In een persbericht zegt de directie het volgende:

De directie van ’s Lands Hospitaal heeft kennisgenomen van het krantenartikel, verschenen in De West van 16 december 2019, onder de kop: SEH weigert doodzieke vrouw te helpen. In dit artikel is in strijd met de waarheid aangegeven, dat de bij het Hospitaal aangesloten chirurg, genaamd D. Cruz, aangegeven zou hebben dat hij niet uit huis zou rijden voor een patiënt. Het Hospitaal vindt het jammer dat dergelijke onwaarheden de samenleving in worden verstuurd. Vanuit deze plaats wil het Hospitaal aangeven, dat haar specialisten niet weigeren om uit huis te komen voor zorgverlening. Indien de aanwezige disciplines in staat zijn de gevraagde zorg enigszins te bieden, zullen hulpbehoeftige patiënten opgenomen worden. Wat zeker ook jammer en onverantwoordelijk te noemen is, is dat artsen en patiënten met naam en toenaam worden genoemd. Het Hospitaal zal als oudste Ziekenhuisinstelling in Suriname, haar zorg ongestoord blijven aanbieden aan de samenleving en vraagt vanuit deze plaats om met de komende drukke dagen, extra voorzichtigheid te betrachten. Zowel het zusje van Dewnarain, Ursila, als de directeur van ambulancedienst SURCAD, Roël Brug blijven bij hun standpunt. Volgens hen heeft de chirurg zorg geweigerd. Brug zegt dat op die bewuste dag, de chirurg geen assistenten had om de patiënt in kaart te brengen. Gelet op de ernst van de zaak, vindt hij dat het geen probleem had moeten zijn om uit huis te gaan om zorg te bieden aan een medemens, vooral gezien de ernst van de zorgvraag.

Dewnarain die aan diabetes en een zeer ernstige vorm van trombose lijdt, werd in een ambulance van SURCAD vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daar weigerde de dienstdoende arts haar zorg en werd door SURCAD naar alternatieven gezocht. Uiteindelijk kreeg Dewnarain hulp op de SZF Spoedpost aan de Fred Derbystraat.

door Johannes Damodar Patak